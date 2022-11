Misano Adriatico: Wi-Fi libero, gratuito e ad alta velocità su tutto il lungomare

Attualità

Misano Adriatico

| 14:49 - 17 Novembre 2022

Foto di repertorio.

È stata ultimata nel mese di ottobre l'infrastruttura in fibra ottica per l'attivazione del servizio WiFi a banda larga nel tratto costiero compreso tra il confine di Riccione e Via D'Azeglio e nel tratto a mare della ferrovia di Via della Repubblica e Piazza della Repubblica.

Grazie a questo intervento il lungomare di Misano Adriatico può ora beneficiare di una copertura WiFi pubblica, aperta e ad alta velocità.

I lavori, iniziati la scorsa primavera, si sarebbero dovuti completare entro l'estate ma, a causa di ritardi che hanno interessato la ditta esecutrice, è stato necessario sospendere la realizzazione nel periodo estivo, per poi riprendere al termine della stagione turistica.

"I turisti potranno sfruttare questo ulteriore servizio dalla prossima stagione – commenta l'assessore all'innovazione tecnologica Filippo Valentini -, nel frattempo potranno beneficiarne i nostri cittadini già dal periodo natalizio, quando il nostro lungomare e piazza della Repubblica ospiteranno le principali attrazioni".

I costi per la realizzazione e l'implementazione della rete sono sostenuti da Lepida, società in house della Regione Emilia – Romagna, che ha fornito infrastrutture e know -how, e in parte dal Comune, che si è occupato del supporto logistico per la progettazione dell'impianto e della fornitura di energia elettrica.

L'intervento rientra in un progetto, realizzato grazie a finanziamenti regionali, rivolto a varie località della costa romagnola, caratterizzati da un'elevata densità turistica, al fine di garantire un importante servizio tecnologico.