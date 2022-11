Generosa donazione di Carlo Cracco all'emporio per i poveri di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:15 - 17 Novembre 2022

Donazione di Carlo Cracco all'emporio solidale di Santarcangelo.



Donazione di Carlo Cracco all'emporio solidale di Santarcangelo. Il noto chef televisivo ha inviato quindici bottiglie d'olio e centoventi barattoli di confettura di frutta, prodotti nei frutteti e ulivi dell'azienda agricola di cui è titolare assieme alla compagna. La sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi, ringraziano Carlo Cracco e Rosa Fanti per la consistente donazione, “che dimostra un’attenzione al territorio e un legame con la comunità santarcangiolese non scontati”. L'attività dell'emporio solidale è partita a pieno regime e proprio ieri pomeriggio (mercoledì 16 novembre) le prime famiglie hanno fatto la spesa, ricevendo beni e prodotti di prima necessità, mediante la tessera rilasciata dai servizi sociali.



L'amministrazione comunale ricorda che è possibile dare il proprio contributo all'emporio solidale ogni mercoledì e ogni giovedì, dalle 10 alle 12, con i volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. presenti per raccogliere beni di prima necessità come alimenti a lunga scadenza, prodotti per l’igiene personale e della casa.