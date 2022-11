San Marino, il Rinascimento nello spettacolo di Roberto Mercadini

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:57 - 17 Novembre 2022

Roberto Mercadini.

Domenica 20 novembre alle ore 16,30 alla Pinacoteca San Francesco sarà in scena Roberto Mercadini in L’arte di essere nuovi – Lezione sulla pittura del Rinascimento, secondo appuntamento della rassegna “Sguardi oltre la scena” (Incontri fuori dal Teatro) della Stagione Teatrale 2022/2023 di San Marino Teatro che riscosso grande successo, ottenendo già il tutto esaurito.

Mercadini, con la sua arte affabulatoria effettuerà un affascinante excursus tra i grandi artisti rinascimentali, sottolineandone i processi innovativi e di rottura con il passato.

Si legge nelle note di regia: “Mantegna, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Nella storia dell’arte alcuni nomi giganteggiano; li conosce anche chi alla pittura è interessato poco e nulla. Per noi sono mostri sacri: granitici, inamovibili, definitivi. Eppure tutti costoro, prima di essere considerati grandi maestri del passato, sono stati autentici innovatori nel loro presente. Alcuni (pochi) sono stati capiti e portati in trionfo da subito, altri sono stati duramente osteggiati, molti hanno diviso le coscienze. Ecco il paradosso dell’arte: Per sedersi fra coloro che dettano le regole, prima occorre averle infrante. Per diventare un punto di riferimento, prima occorre avere disorientato i propri contemporanei. Per diventare una pietra miliare, prima bisogna avere cambiato il paesaggio.”