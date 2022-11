Un riccionese tra i 14 speaker italiani al Tedx di Spoleto

Attualità

Riccione

| 11:54 - 17 Novembre 2022

Francesco Sgaramella al Tedx di Spoleto.

"Tratta la Sicurezza sul Lavoro in modo innovativo ed efficace per aiutare i lavoratori a fare le scelte giuste". E' questo il motivo per il quale il riccionese, di origini pugliesi, Francesco Sgaramella, ha avuto l'onore di essere uno dei quattordici speaker italiani selezionati per il TEDx di Spoleto qualche giorno fa e, soprattutto, è il primo italiano in assoluto che porta in questa kermesse internazionale il tema della Sicurezza sul Lavoro. Sgaramella ne è uno dei massimi esperti nazionali (è uno degli organizzatori del Convegno nazionale "Think Safe!" dedicato a questi temi che si tiene proprio a partire da oggi e fino a venerdì 18 novembre all'hotel Mercure Artis di Rimini) e ne parla in maniera molto brillante e divertente, tanto da autodefinirsi un Safety U-nfluencer, cioè un "insolito influencer sulla Sicurezza".



Sul palco dello storico teatro Caio Melisso non si è presentato in giacca e cravatta ma vestito come "le persone che proteggo quotidianamente": scarpe da lavoro, jeans, gilet ad alta visibilità, caschetto protettivo e un secchio pieno di mattoni. E ha incominciato a intrattenere il pubblico con il suo brillante eloquio. Ma quando parliamo di pubblico, non dobbiamo pensare solo a quello presente a Spoleto ma ai milioni e milioni di persone che seguono TED e TEDx in tutto il mondo.

«Sono stato felicissimo di questa "chiamata" – ha commentato Sgaramella a caldo – perché il mio modo di "insegnare" la Sicurezza sul Lavoro ha evidentemente fatto centro. Complicarla è facile, semplificarla è sempre stato il mio obiettivo. L'esperienza di anni in cantiere e nelle aule mi ha fatto capire che bisogna trasmettere la difficile materia della sicurezza sul lavoro, in maniera semplice. Così ho iniziato a mescolare marketing e concetti per trasmetterli in maniera più efficace. E ho scoperto che i lavoratori apprendono meglio seguendo esempi pratici e divertenti. L'obiettivo finale è evitare il maggior numero possibile di incidenti sul lavoro. Si scherza, ma si fa sul serio».