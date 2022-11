Hotel senza licenza pienamente operativo a Rimini Nord: ospitati anche due clandestini

Cronaca

Rimini

| 09:48 - 17 Novembre 2022

Albergo senza licenza pienamente operativo, controlli della Squadra Amministrativa della Questura, Polizia Locale, Carabinieri di Viserba, funzionari Asl e del Comune. La struttura si trova a Rimini Nord. Secondo quanto appurato il proprietario dell'immobile, nonostante avesse riconsegnato le licenze per lo svolgimento dell'attività, continuava ad ospitare clienti, per lo più per soggiorni lunghi. Non solo non era in regola con i pagamenti delle imposte relative, ma non aveva neanche comunicato alla Questura i nomi di circa 14 persone alloggiate. Per questo l'uomo sarà denunciato. Due degli alloggiati, extracomunitari, sono risultati clandestini e saranno esplusi. La struttura aveva diverse carenze riguardo alla sicurezza. Sono in corso altre indagini per verificare il rispetto di normative amministrative, penali, tributarie e sanitarie.