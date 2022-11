Calcio, Coppa Minetti: avanti Victor San Marino e Cattolica

Sport

Rimini

| 09:35 - 17 Novembre 2022





Il Victor San Marino è tra gli 8 club vincenti al quarto turno della Coppa Italia Eccellenza e Promozione. Gli uomini di mister Cassani espugnano lo stadio “Alfiero Moretti” di Cesenatico (Forlì-Cesena) battendo la compagine locale Bakia. Il risultato finale è di 9-8 (1-1 nei 90’ e 8-7 ai rigori) per il Victor San Marino, che ottiene la qualificazione ai quarti di finale della competizione calcistica intitolata a Maurizio Minetti, presidente del Comitato regionale Emilia Romagna della Lega nazionale Dilettanti venuto a mancare nel 2020.

La dirigenza biancazzurra si congratula con i giocatori e lo staff tecnico per l’ennesimo importante traguardo raggiunto nella stagione sportiva 2022/2023.



Per questa partita di Coppa Italia, inoltre, convocati dall’allenatore Cassani anche quattro giocatori della Juniores biancazzurra: il difensore Diego Pasquinelli (2005), i centrocampisti Nicolò Chiaruzzi (2005) e Martin Proietti (2004), e l’attaccante Gabriele Cancellieri (2006). Pasquinelli fa persino il suo debutto in prima squadra scendendo sul rettangolo verde di Cesenatico al 1’ della ripresa.



Il Victor San Marino scenderà ancora in campo questa settimana per affrontare in campionato il Diegaro (il calcio d’inizio è fissato per le ore 14.30 di domenica 20 novembre 2022 al comunale di Diegaro di Cesena).

Cattolica avanti dopo aver battuto ai rigori (5-4) il Gambettola (1-1 dopo i 90 minuti, Bardeggia e Rigoni)



Il tabellino





Bakia Cesenatico-Victor San Marino 8-9 dcr (1-1 dopo i tempi regolamentari, 7-8 ai calci di rigore)



Bakia Cesenatico: Dall’Ara; Manole, F. Forti, Fall, Bocchini; Carrozzo (16’ st Guagneli), Fiaschini, Ravegnini (1’ st Qatja); Mazzarini, Lombardi (9’ st Celcima), Boschi (20’ st Bandieri). Panchina: Fabbri, Corradini, Polini, Berlati, Bandieri, Lorenzini. All.: Faedi.



Victor San Marino: M. Forti; Tiraferri, Monaco (1’ st De Queiroz), Stellacci (1’ st Pasquinelli); Manuelli, Mazzavillani, Buda (31’ st Giorgi), Gramellini (11’ st Dioh), Mengucci; Malo, Mantovani. Panchina: Pazzini, Chiaruzzi, Proietti, Morelli, Cancellieri. All.: Cassani.



Arbitro: Balzano di Rimini.



Reti. 7’ pt Mantovani, 38’ pt rig. Fiaschini.



Sequenza rigori: Malo gol, Fiaschini gol; De Queiroz gol, Guagneli gol; Mengucci gol, Fall gol; Mazzavillani gol, Bocchini gol; Mantovani gol, F. Forti gol; Tiraferri gol, Mazzarini gol; Manuelli parato, Bandieri parato; Giorgi gol, Celcima gol; Pasquinelli parato, Manole alto; Dioh gol, Dall’Ara parato.



Note. Ammoniti: Gramellini, Buda, Monaco (fallo di mano sulla punizione di Fiaschini dal limite), Fall, Giorgi, Celcima, Guagneli. Espulso: 38’ st Qatja.