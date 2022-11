Manomette antitaccheggio e ruba giubbotti da 600 euro, fermato dai Carabinieri

Attualità

Cattolica

| 09:33 - 17 Novembre 2022

Avrebbe rubato due giubbotti da 600 euro, manomesso l'antitaccheggio scappando poi dal negozio: fermato dai Carabinieri. L'episodio è successo mercoledì nel primo pomeriggio in un negozio di Cattolica. Intorno alle 13 l'uomo, dopo aver girovagato per i reparti, avrebbe preso i due capi d'abbigliamento prima di scappare. Il suo atteggiamento ha insospettito una commessa che ha subito avvisato il 112. L'uomo è stato fermato dopo poco mentre cercava di raggiungere velocemente la sua auto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio. L'uomo, arrestato in 'quasi' flagranza, comparirà davanti al Giudice del Tribunale di Rimini. Deve rispondere di furto aggravato.