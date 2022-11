Il Vescovo di Rimini Mons. Lambiasi comunica il nome del suo successore

Attualità

Rimini

| 09:15 - 17 Novembre 2022

Monsignor Francesco Lambiasi.

Questa mattina, giovedì 17 novembre, alle 11.30 il Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi comunicherà la nomina del suo successore. L'appuntamento, rivolto a presbiteri, diaconi, persone della vita consacrata, membri degli organismi di partecipazione e quanti dell’intera comunità diocesana potranno essere presenti, sarà in Duomo. "Intendiamo accogliere con gratitudine il nuovo pastore che il Santo Padre ha scelto per noi" si legge nell'invito "Pertanto, la comunicazione sarà preceduta da un momento di preghiera comune."

Monsignor Lambiasi, nato a Bassiano in provincia di Latina nel 1947 è stato ordinato sacerdote nel 1971. Dal 2007 è vescovo di Rimini e nel 2022 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria.