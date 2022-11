Muore nel sonno a soli 40 anni, la tragica scoperta della mamma al risveglio

Cronaca

Rimini

| 08:21 - 17 Novembre 2022

Davide Bagnoli.

Si è spento durante il sonno Davide Bagnoli ex scout 40enne di Bellariva. L'uomo è stato trovato senza vita nel suo letto dai genitori martedì mattina. Davide per anni ha fatto parte del gruppo Scout Rimini 5 e sono tanti i messaggi di cordoglio. "Ciao Davidone.. Ti ricorderemo sempre sorridente ed entusiasta della vita. Ci mancherai fratellone nostro" scrive proprio il Gruppo Scout "Ricordi bellissimi, per noi lupetti Davidone era il nostro gigante buono"; "eri un ragazzo molto buono, disponibile e un po’….”pazzo””…..eri il nostro Davidone!!!" sono solo alcuni dei tanti messaggi di vicinanza.

Ancora non è stata resa nota la data del funerale.