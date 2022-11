Attualità

Il bingo è un passatempo divertente che coinvolge ormai una fascia di popolazione molto eterogenea. Se anche tu sei un appassionato di bingo e fai parte di questo numerosissimo gruppo di fan del bingo, allora seguici in questo articolo per scoprire il rapporto tra matematica e bingo, scoprire come divertirti sempre al bingo cercando di vincere cifre molto interessanti al bingo e mantenere un occhio attento al budget che decidi di dedicare al bingo.



Quando pensiamo al bingo e alla matematica pensiamo come prima cosa ai sistemi, un metodo di gioco creato per incrementare in modo esponenziale le probabilità di vincita. Ecco qui alcune strategie (matematiche e non) per vincere al bingo Il primo fattore da prendere in considerazione per ottenere una vincita o perlomeno aumentare le possibilità di vincere al bingo è sicuramente quello di scegliere bene la sala bingo in cui giocare. Se giochi a bingo per divertimento e vuoi toglierti la soddisfazione di vincere a bingo (anche una piccola cifra) è meglio scegliere una sala bingo dove ci sono meno giocatori che partecipano all'estrazione dei numeri del bingo. Se invece ti interessa provare a vincere cifre elevate con il bingo, ti consigliamo di giocare a bingo nelle sale dove ci sono tanti giocatori: più aumenta il numero dei giocatori di bingo, maggiore sarà il valore del montepremi in palio. Una strategia per aumentare le probabilità di vincita al bingo è quella di giocare nelle ore più scariche (notturne o in settimana).La migliore strategia quando si gioca al bingo, è prima di tutto stabilire quanti soldi ci si può permettere di spendere per giocare al bingo. Alcuni giocatori adottano la strategia della diversificazione della spesa, vediamola nel dettaglio. Se per esempio hai deciso di spendere € 5,00 al giorno per il bingo, allora potrai dividerli in questo modo: € 3,00 per le cartelle da € 0,10, € 1,00 per le cartelle da € 0,05 e € 1,00 per l'acquisto delle cartelle da € 0,01. Alla fine del mese di gioco di bingo, potrai tirare le somme e fare un bilancio dei risultati ottenuti.Quando giochi al bingo online, la strategia migliore è quella di scegliere con attenzione le sale bingo dove viene messo in palio un jackpot di grosso valore, un bingo garantito oppure altre promozioni interessanti.L'esito di ogni partita al bingo dipende solo dalla fortuna. Nonostante tutto, nel tempo sono stati elaborati due sistemi di cui, in realtà, non ci sono prove che siano affettivamente efficaci per incrementare le probabilità di vincita di chi li utilizza per giocare a bingo. I sistemi più utilizzati dai giocatori di bingo sono il Tippett e il Granville, vediamoli brevemente:Inventato dallo statistico britannico Tippett, questo sistema si basa sull’idea che nel gioco del bingo online a 75 palline, più dura una partita e maggiori saranno le probabilità di uscita dei numeri vicini al numero medio che è il 38. Se le partite sono brevi, invece, secondo questa teoria è più probabile che escano i numeri più vicini a 1 e 75. La strategia ottimale tenendo conto di questa teoria si basa sulla scelta delle cartelle di bingo con numeri più vicini a 1 e 75 quando si giocano partite speciali più brevi. Al contrario, sarebbe necessario scegliere le cartelle di bingo con numeri che si avvicinano a 38.Granville era un economista statunitense e la sua teoria si basa sull’uso di uno schema di gioco per incrementare le probabilità di conseguire una linea vincente oppure una combinazione vincente al bingo. Granville pensa che i numeri estratti presentino molto spesso numeri finali diversi. Secondo Granville c’è un equilibrio tra il volume di numeri estratti di basso valore e il volume di quelli di valore alto. L'equilibrio riguarda anche la quantità di numeri pari e di numeri dispari che escono fuori nel corso di una partita di bingo. Per aumentare le probabilità di vincita al bingo, secondo questo sistema devi scegliere cartelle con numeri che hanno maggiore probabilità che vengano estratti:- le cartelle dovrebbero avere lo stesso numero di numeri alti e numeri bassi- le cartelle dovrebbero contenere la stessa quantità di pari e dispariHai molte cartelle ma non copri tutti i numeri (dall’1 al 90)? Stai sbagliando. Quando compri le cartelle devi fare attenzione ad avere tutti i numeri. Anche in questo caso dipende dal tuo budget, ma ricorda di provare a coprire più numeri possibili. Ovviamente anche se avrai tutti i numeri, non è assicurato che tu vinca.Un consiglio molto utile soprattutto per vincere al bingo è saper scegliere la sala in modo strategico. Cosa significa? Significa saper considerare il prezzo delle cartelle. Sarebbe meglio comprare 10 cartelle da 10 centesimi che 1 sola cartella da 1 euro. Ovviamente questo si spiega con l’ aumento di probabilità di successo quando si hanno più cartelle.Un esempio di tutte queste promozioni speciali lo trovi su tombola.it: il giornosu tombola.it si festeggia alla grande l’undicesimo compleanno di tombola.it con il Giga Bingo Garantito più alto della storia di tombola.it, con in palio. È il bingo garantito più grande di sempre: 11.000 € in palio in una sola partita, alle 22:30 su Bingo90. Su tombola.it non c’è bisogno di spendere cifre folli per divertirsi con il bingo. Le cartelle costano solo 2 centesimi su Bingo Lite e ne puoi comprare un massimo di 24 cartelle. Puoi contare anche sul limite di spesa, che ti permette di non superare mai la cifra che avevi stabilito all’iscrizione. Se non hai più voglia di giocare, la chat è sempre aperta e gratuita. Trovi quiz, chiacchiere, ricette, scambi di battute e canzoni per tutti i gusti. Tombola.it vanta la community di bingo online più grande d’Italia, ti aspettiamo!