Persona cade dentro a un pozzo: salvato miracolosamente

Cronaca

Gambettola

| 20:54 - 16 Novembre 2022

Archivio.



Una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena e la squadra Speleo Alpino Fluviale della sede centrale di Forlì, sono intervenute a Gambettola, in via Romagna, per soccorrere un uomo. I Vigili del Fuoco, grazie alle attrezzature e alle tecniche utilizzate dalla squadra Speleo Alpino, hanno raggiunto e recuperato la persona che era caduta in un pozzo durante dei lavori di manutenzione. Durante le operazioni di salvataggio la persona è rimasta sempre cosciente, ed una volta recuperata, è stata affidata al personale di Romagna Soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.