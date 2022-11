Rimini Calcio fuori dalla Coppa Italia ai rigori: festeggia il Vicenza (3-5)

Sport

Rimini

| 20:48 - 16 Novembre 2022

Galeotti (foto Zamagni - Rimini FC).

Il Rimini esce agli ottavi di finale della Coppa Italia, superato ai rigori per 5-3 dal Vicenza. Risultato amaro per i biancorossi in vantaggio all'84 grazie al gol dell'ex di turno Laverone: su angolo di Tonelli respinto, il terzino calcia al volo dal limite dell'area, infilando di potenza sotto la traversa. Al 95', all'ultimo assalto, il Vicenza trova il pari con un bolide dai 25 metri di Ierardi che tocca il palo alla destra di Galeotti. Nei novanta minuti di gioco due rigori e due cartellini rossi, equamente ripartiti: nel primo tempo è Galeotti a respingere il tiro dagli undici metri di Rolfini, al 64' Sereni calcia a lato il suo penalty, prima di farsi espellere per doppia ammonizione nel giro di pochi secondi. Nel Vicenza era stato espulso Sandon, reo di aver respinto con il braccio un tiro di Tonelli nell'azione che ha portato al rigore sbagliato da Sereni, generata da una papera di Grandi. Il portiere si è poi riscattato parzialmente nella lotteria dei rigori: battuto imparabilmente da Delcarro e Rossetti, si è opposto al sinistro debole di Tonelli, mentre Tanasa ha centrato il palo. Nel Vicenza implacabili i quattro tiratori: lo specialista Ronaldo, Stoppa, Jimenez e Ierardi.



Rimini - Vicenza 1-1 (d.c.d.r. 3-5)



RIMINI (3-5-1-1): Galeotti 7 - Tofanari 6.5, Allievi 6 (81' Panelli 5.5), Regini 7 - Laverone 7, Eyango 6 (81' Delcarro 6), Pasa 5.5 (105' Tanasa s.v.), Rossetti 6, Piscitella 6 (46' Sereni 5) - Gabbianelli 5.5 (63' Tonelli 6) - Vano 6 (70' Accursi 6).

In panchina: Zaccagno, Lazzarini; Serpe, Pietrangeli, Gigli, Acquistapace; De Rinaldis.

All. Gaburro 6.

VICENZA (3-4-2-1): Grandi 6 - Sandon 5.5, Pasini 6.5, Bellich 6 - Oviszach 6.5 (86' Ronaldo 6), Cavion 6, Greco 7, Valietti 6 - Busatto 5.5 (63' Stoppa 6.5), Scarsella 6 (63' Jimenez 5.5) - Rolfini 5 (67' Ierardi 7).

In panchina: Confente, Brzan; Corradi, Cappelletti, Favero; Ferrari, Giacomelli, Alessio.

All. Modesto 6.



ARBITRO: Vergaro di Bari.

RETI: 84' Laverone, 95' Ierardi.

SEQUENZA RIGORI: Ronaldo (1-2), Delcarro (2-2), Stoppa (2-3), Rossetti (3-3), Jimenez (3-4), Tonelli (par), Ierari (3-5), Tanasa (palo).

AMMONITI: Pasa, Vano, Cavion, Pasini, Sandon, Allievi, Sereni, Regini, Laverone, Tonelli, Bellich, Panelli.

ESPULSI: Sandon, Sereni, Panelli.

NOTE: recupero 5' st, 1' pts.