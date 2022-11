Rimini, scooter in sorpasso si schianta contro il palo del semaforo

Cronaca

Rimini

| 19:02 - 16 Novembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Uno scooter si schianta contro il palo del semaforo. É quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 16 novembre), poco dopo le 18 sulla Statale 16, all'incrocio con la Consolare per San Marino. Un uomo di mezz'età, in sella al ciclomotore, stava sorpassando tutte le auto in coda per il semaforo rosso, quando molto probabilmente non è riuscito a rientrare nella carreggiata, schiantandosi contro il palo del semaforo. Il ferito è stato portato all'ospedale "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti il personale del 118, la polizia locale e la polizia stradale.