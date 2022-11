Una serata...tutta da ridere: torna al Frontemare di Rimini l'indimenticabile 'Costipanzo Show 2.0'

Eventi

Rimini

| 16:56 - 16 Novembre 2022

Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi.

È tutto pronto al Frontemare di Rimini per uno degli appuntamenti più iconici del ricco calendario eventi: giovedì 17 Novembre torna lo show più divertente della Riviera, il 'Costipanzo Show 2.0'. Il mitico talk-show comico capitanato da Duilio Pizzocchi tornerà con tanti superospiti per allietare la serata ed accompagnare il buon cibo di Frontemare: risate garantite. Super special guest della serata Giuseppe Giacobazzi, assieme a lui un cast d’eccezione: Mago Simon, Gian Piero Sterpi & Alessia De Pasquale, Andrea Poltronieri (poltrosax) e il Duo Torri. Uno spettacolo che si preannuncia di sicuro successo, visto il sold out delle precedenti serate. Chiunque abbia frequentato i locali della riviera negli anni '90, non può non aver visto il Costipanzo Show: un "ricettacolo" di artisti impegnati in un talk show ad alto tasso di comicità. In tanti sono passati dal Costipanzo Show per poi approdare a palcoscenici nazionali. Dopo 30 anni il Costipanzo, parodia dei tanti salotti televisivi, torna nuovamente a far ridere nei locali della Riviera.



Prenota subito il tavolo migliore al link:

https://bit.ly/prenotazioneFrontemare

Inizio cena ore 20:00, Inizio spettacolo ore 22:00 circa

Per informazioni contattare il numero 0541 478542.