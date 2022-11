Un'esposizione di oltre 75 opere: si aprono le porte della Galleria Buonadrata

Attualità

Rimini

| 15:30 - 16 Novembre 2022

Alessandro Giovanardi e Mauro Ioli.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini presenta la Galleria Buonadrata.



Si tratta di un suggestivo percorso espositivo allestito in Palazzo Buonadrata, sede della Fondazione, che consente di proporre al pubblico oltre 75 opere finora non valorizzate e conosciute.



Il nuovo polo espositivo raccoglie una parte cospicua del prezioso patrimonio di opere che nei suoi primi trent’anni di attività la Fondazione ha riunito a beneficio del territorio riminese.



In tal modo, la Collezione d’arte della Fondazione si articola ora in due sedi: al Museo della Città L. Tonini, dove fin dagli anni ’90 sono esposte in deposito temporaneo le opere più antiche, e a Palazzo Buonadrata tramite la nuova, omonima Galleria.



È stato naturale – commenta Mauro Ioli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - pensare di raccogliere, ordinare e caratterizzare presso la nuova Galleria alcune diecine di opere, di vario tipo e datazione, acquisite nel corso del tempo e che erano rimaste poco visibili al pubblico.

É l’idea guida che ci siamo dati per il futuro, cioè contribuire alla ricostruzione di una memoria storica profonda, riportando nella comunità di riferimento i preziosi manufatti delle scuole artistiche che hanno lavorato per la nostra città e nel nostro entroterra, o che vi hanno avuto origine”.



D’altro canto, non è una novità l’attenzione riservata dalla Fondazione agli ambiti dell’arte e della cultura, se è vero che ad essi è stato destinato dal 1992 ad oggi il 29% delle risorse erogative investite sul territorio.



La Galleria Buonadrata sarà inaugurata pubblicamente oggi pomeriggio (16 novembre) alle 17.30 con l’intervento dello studioso e critico d’arte Claudio Spadoni, che ha terrà una breve lectio sul tema della conservazione e valorizzazione delle opere d’arte e sul ruolo dei collezionisti privati a vocazione pubblica, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

Alessandro Giovanardi, curatore dell’esposizione, presenterà i contenuti della Galleria, le opere esposte ed il filo conduttore che le lega, mentre il Presidente della Fondazione, Mauro Ioli, evidenzierà il valore della scelta di rendere visibile la Collezione d’arte dell’ente su più sedi, per ampliare le opportunità di valorizzazione e fruizione delle opere.

A Claudio Spadoni, in virtù di custode e promotore del Patrimonio Culturale Italiano, sarà assegnato il Premio Enzo Pruccoli (intitolato allo storico responsabile cultura della Fondazione scomparso una decina d’anni fa), giunto alla sua seconda edizione. Lo scorso anno l’importante riconoscimento era andato al Prof. Giovanni Carlo Federico Villa, docente all’Università di Bergamo e Direttore di Palazzo Madama a Torino.