Dragaggio porti in provincia, investimenti dalla Regione per circa 2 milioni di euro

Rimini

| 15:25 - 16 Novembre 2022

Via libera dalla Commissione regionale Territorio allo schema di delibera della Giunta regionale per la ripartizione dei fondi 2022-24 per il dragaggio di porti regionali e porti e approdi comunali nella costa emiliano-romagnola. Nel triennio, la Regione investe 1 milione e 950mila euro per lavori di dragaggio. Si tratta di un finanziamento che andrà a coprire anche fino il 100% dei lavori considerati prioritari e non più procrastinabili e una quota di altri interventi. Tra gli interventi che saranno realizzati, spiccano quello del porto canale di Cattolica per 600mila euro e quello nel Comune di Rimini per 200mila complessivi. Finanziati anche interventi di dragaggio del porto canale di Bellaria Igea Marina con 216mila euro e Riccione con 218mila, per un totale che supera il milione di euro solo in provincia di Rimini.

Nadia Rossi, consigliera regionale Pd e vicepresidente della Commissione Territorio, commenta: “Un investimento che si inserisce nel quadro dei numerosi interventi più strutturali attinti dalla Regione anche da altri filoni come quello del FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Di recente poi è stato stanziato un investimento da 4 milioni di euro sul territorio riminese per la sicurezza e la riqualificazione degli snodi locali e lo sviluppo turistico e commerciale della Riviera: un’azione importante che si traduce in più servizi, più tranquillità per chi utilizza i nostri porti e maggiore possibilità di crescita non solo del settore turismo. Con i Comuni portiamo avanti obiettivi di sviluppo sostenibile ed efficientamento energetico per una complessiva svolta ecologica anche del comparto portuale e di tutto quello che vi ruota attorno.”