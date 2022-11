Volley B, la PromoPharma aspetta Forlì

Sport

Repubblica San Marino

| 15:04 - 16 Novembre 2022

Sabato sera la PromoPharma San Marino se la dovrà vedere con la Querzoli Forlì di coach Gabriel Kunda, seconda in campionato e tra le principali favorite ai play-off. Non una partita casalinga semplicissima per tentare di muovere la classifica dopo cinque sconfitte consecutive. Arbitrano Riccardo Barabani (1°) e Rosa Carifi (2°).

“Per me è un match particolare. Un pezzo di cuore l’ho lasciato a Forlì, dove ho lavorato per tanti anni fino al 2014. E’ una partita importante anche per questi motivi. – Sottolinea coach Stefano Mascetti. - Forlì è una squadra che conosciamo bene. Mariella è un ottimo palleggiatore. Porcellini è una banda di grande esperienza e tecnica. Donati come opposto e Soglia, al centro, sono una sicurezza. Vengono da una sconfitta interna pesante contro Caselle, squadra che sta crescendo di livello e punta ai play-off. Per noi sarà sicuramente un test difficile. Vorremmo tornare a giocare come siamo in grado: aggressivi, cercando di fare la partita. In questo momento non ci riescono tante cose per alcuni aspetti fisici, tecnici e mentali che creano un corto circuito. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare, senza mollare”.

Problemi fisici per la banda Benvenuti che potrebbe non essere a disposizione.



Classifica. Gabbiano Mantova 18, Querzoli Forlì 14, Sab Group Rubicone 13, Kema Remedello 12, Volley Montichiari 11, Kerakoll Sassuolo 10, Arredopark Villafranca 10, Ama San Martino in Rio 10, Planet Group Spezzanese 9, Pietro Pezzi Ravenna 6, Kioene Padova 6, Pluvitec Legnago 3, PromoPharma 3, Viadana Volley 1.



Prossima partita. PromoPharma – Querzoli Forlì. Sabato 19 novembre ore 18.30 a Serravalle.



Serie D femminile. Dopo la prima vittoria casalinga ottenuta nell’anticipo della sesta giornata di campionato, la Titan Services viaggerà fino a Ravenna per sfidare la Teodora, giocando ancora in anticipo venerdì 18 novembre. Sulla carta è una buona occasione per fare punti contro una diretta concorrente.

“La partita è senz’altro delicata perché siamo due squadre che giocano per la salvezza. – Spiega coach Wilson Renzi. – La Teodora è molto giovane ma ha più centimetri di noi. Cercheremo di mettere in difficoltà la loro ricezione con la nostra battuta in modo da poterci creare delle fasi break agevoli. Però dobbiamo fare attenzione perché il loro muro è molto buono e giocano bene sulle bande. Giocheremo venerdì sera alle 20 in una palestra “difficile” e saremo senza le bande Renzi e Lazzari; questi sono fattori che possono crearci delle difficoltà. Fortunatamente stanno rientrando dagli infortuni l’altra banda Rossi e la palleggiatrice Bernardi”.



Classifica. Fulgur Bagnacavallo 16, Portuali Ravenna 14, Fenix Faenza 13, Longiano Volley 12, Unica Volley 12, Figurella Rimini 12, Idea Volley Santarcangelo 11, Junior Coriano 8, Viserba Volley 6, Titan Services 4, Stella Rimini 3, Teodora Ravenna 0, Forlì 0.

Prossima partita. Teodora Ravenna - Titan Services San Marino. Venerdì 18 novembre ore 20 a Ravenna.