Boccette, al riminese Enrico Rosa il Memorial Mantovani

| 14:57 - 16 Novembre 2022

Enrico Rosa.

Al Csb Passatempo di Milano il master riminese Enrico Rosa si aggiudica trionfalmente la prima edizione del memorial Dario Mantovani, gara nazionale di biliardo a boccette dedicata all’indimenticabile icona del biliardo meneghino deceduto l’anno scorso.

Niente da fare per il sorprendente Gianluca Cassera di Bergamo che dopo aver annientato in semifinale con estrema disinvoltura il master forlivese Angelo Corbetta per 100 a 62 ha dovuto ammainare bandiera bianca in finale di fronte ad un Rosa indomabile (60 a 100)

A completare il podio si è piazzato al terzo posto appaiato a Corbetta il milanese Sergio Cucca superato da Rosa in semifinale per 100 a 82.

Al quinto posto si sono classificati il bolognese Daniel Destino, il comasco Ferdinando Bianchi, il bergamasco Bruno Colombini ed il milanese Francesco Fotia. Ai nastri di partenza erano presenti 174 atleti.