Santarcangelo, gli eventi del fine settimana: torna la Corsa dei becchi

| 13:48 - 16 Novembre 2022

Un momento di una precedente edizione della Corsa dei becchi.



Non si fermano nemmeno dopo San Martino gli eventi della Fiera dei Becchi: giovedì 17 novembre a Santarcangelo torna infatti la rassegna “Cibo come cultura” con appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, ma sarà come da tradizione la Corsa dei Becchi, in programma domenica 20, a chiudere ufficialmente l'edizione 2022.



Sarà una mini cooking class il primo appuntamento di “Cibo come cultura junior”, alle ore 16,30 di giovedì 17 novembre in biblioteca. Bambini e bambine da 4 a 8 anni potranno imparare a cucinare piatti tipici romagnoli grazie alla guida del gruppo Amici del Mulino di Poggio Torriana: il laboratorio è gratuito ma occorre prenotarsi allo 0541/356299.



Alle ore 21 la Baldini ospita invece una serata dedicata al cibo nell’arte, a cura della professoressa Franca Fabbri: “Mangiare con gli occhi. Il cibo nell’arte” il titolo dell’incontro, al termine del quale sono previsti piccoli assaggi a tema. Anche in questo caso è consigliata la prenotazione contattando la biblioteca.



“Cibo come cultura junior” torna sabato 19 novembre con “Leggiamo leggeri, ridiamo di gusto”, le letture a cura della storiatrice Elisa Mazzoli, che propone un menu ricco di pappe e zuppe, dolcetti e salatini, fruttini e verdurelle, spizzichi e bocconi da leccarsi i baffi. I suoi nuovi libri sono pieni di pagine di favole, storie e filastrocche popolate di bambini e animali molto affamati. L’incontro è riservato ai bambini dai 3 ai 7 anni.

“Cibo come cultura” rappresenta la continuazione ideale della Fiera di San Martino, offrendo stimoli e riflessioni sempre nuove sui temi sociali, storici, culturali e, naturalmente, nutrizionali. Le letture abbinate agli incontri sono un invito a fruire della ricca scelta di libri disponibili in biblioteca, mentre le degustazioni finali sono un momento di convivialità.



Sabato 19 novembre alle 17 la Baldini ospita invece la presentazione del libro “Le piste di carta. La prima indagine dell’ispettore archivistico Miro Casadei”, alla presenza dell’autore Mauro Maggiorani in dialogo con Pier Angelo Fontana.

È dedicato invece a Giovanni Pascoli il nuovo appuntamento di Mètt in poesia, la rassegna culturale che FoCuS ha ideato per andare alla ricerca degli oggetti etnografici e delle tradizioni contadine romagnole nelle opere dei poeti del territorio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli, vedrà Gianfranco Miro Gori, Rosino Maranesi e Anna Maria Tomassini condurre i partecipanti in una passeggiata lungo il percorso museale, accompagnati dalle poesie di Pascoli e dalle note della scuola comunale di musica Giulio Faini di Santarcangelo. L’appuntamento è in programma sabato 19 novembre alle ore 17 presso il museo Etnografico.



Numerose anche le proposte cinematografiche del Supercinema, a partire dalla versione in lingua originale sottotitolata in italiano del film “The great Buster” di Peter Bogdanovich, in programma giovedì 17 novembre alle 21,30, che conclude la rassegna dedicata a Buster Keaton. Dallo stesso giorno fino a mercoledì 23 novembre il Supercinema propone anche “Diabolik – Ginko all’attacco!” dei Manetti Bros (ore 21), mentre “Il piacere è tutto mio” verrà proiettato alle ore 21,15 di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre. La pellicola di Sophie Hyde lascerà poi spazio al film di Marie Amiguet “La pantera delle nevi”, in sala dal lunedì 21 a mercoledì 23 novembre (ore 21,15).



Come da tradizione, sarà la Corsa dei becchi a chiudere le iniziative legate alla Fiera di San Martino e gli eventi della settimana. La 48^ edizione della “Cheursa di Bech”, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Atletica Rimini Nord, è in programma domenica 20 novembre dalle 8 alle 13, con due percorsi che partiranno entrambi da piazza Ganganelli: alle 9 prenderà avvio la camminata ludico-motoria (con ritrovo alle 8 e iscrizioni entro le 8,45) e alle 9,30 inizierà il percorso omologato Fidal di 10 chilometri.



La prima, per i non professionisti, da via Garibaldi si dirigerà nelle vie Dante di Nanni e Trasversale Marecchia, per poi svoltare nelle vie Scalone e Scaletto. Da lì proseguirà nelle vie Massarotto, Santa Maria, Celletta dell’Olio, Togliatti, Silvio Sancisi e via Garibaldi. Il percorso competitivo partirà sempre da via Garibaldi per il primo giro corto, che interesserà le vie Don Minzoni, Cavour, Marini e piazza Ganganelli per poi proseguire con tre giri lunghi nelle vie Dante di Nanni, Trasversale Marecchia, Scalone, Togliatti, Silvio Sancisi, Don Minzoni, Cavour, Marini per tornare poi in piazza Ganganelli. Per consentire il passaggio degli atleti, che utilizzeranno principalmente i percorsi pedonali, sono previste temporanee interruzioni del traffico in alcune delle vie interessate dalla manifestazione sportiva.