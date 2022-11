Rimini, chiusura rotonda di piazzale Cesare Battisti: come cambia la viabilità

Attualità

Rimini

| 13:25 - 16 Novembre 2022

La mappa del cantiere.



Per consentire l'esecuzione dei lavori di posa per una nuova condotta del gas metano, il conseguente rifacimento degli allacci e il ripristino finale della pavimentazione stradale, a Rimini è prevista per 10 giorni una regolamentazione temporanea della circolazione nella rotonda posta tra P.le Cesare Battisti, Corso Giovanni XXIII, via Ravegnani e Via Graziani.



La regolamentazione temporanea, che non sarà mai interrotta completamente, prevede una chiusura al traffico veicolare solo per la porzione della rotatoria posta sul lato monte, nel periodo che va da lunedì prossimo 21 novembre, fino a venerdì 2 dicembre. La rotatoria infatti resterà comunque sempre percorribile nella parte mare, con direzione da Ancona verso Ravenna.



Le modifiche alla circolazione prevedono sempre dei percorsi alternativi per raggiungere la via Giovanni XXIII e proseguire verso monte, oppure per andare in direzione 'AN', sul P.le Cesare Battisti. I cittadini residenti nelle porzioni delle vie in cui insiste il cantiere, potranno infatti sempre raggiungere le loro abitazioni, così come tutti i mezzi autorizzati.



PERCORSI ALTERNATIVI Provenendo da via Gambalunga è consentita, solo ai residenti e ai mezzi autorizzati, la svolta a sinistra per accedere nel tratto di P.le C. Battisti chiuso dal cantiere, un'eccezione al temporaneo divieto di transito che vale anche per la via Giovanni XXIII, nel tratto che va dalla via Mameli fino alla zona del cantiere, in quanto i residenti di quest'area - provenendo appunto da via Mameli - potranno anche in questo caso svoltare a sinistra, come prevede la temporanea istituzione del doppio senso di circolazione prevista per quel tratto di strada. Per il resto dei veicoli, che devono proseguire su via Giovanni XXIII in direzione monte il passaggio è previsto sempre dalla via Mameli con la svolta a destra.



Le modifiche alla circolazione riguardano anche il provvisorio senso unico di marcia sulla Via Ravegnani, nel tratto dalla rotatoria tra il P.le C. Battisti/Giovanni XXIII/Ravegnani/Graziani, fino alla rotatoria tra le Vie Savonarola/Ravegnani con direzione di marcia consentita 'AN/RA'. Per coloro che provengono da via Via San Nicolò nell'intersezione con la Via Ravegnani è prevista infatti una svolta obbligatoria a sinistra.



Per consentire i lavori sarà sospeso temporaneamente anche l'attraversamento pedonale in P.le Cesare Battisti sul lato 'AN' della rotatoria con le Vie Ravegnani/Graziani/Giovanni XXIII. Inoltre nel periodo di esecuzione dei lavori i mezzi del trasporto pubblico di linea, effettueranno deviazioni di percorso con l'istituzione di fermate provvisorie. Il divieto di transito è sempre previsto eccetto i residenti, i mezzi di polizia e soccorso e i veicoli per il rifornimento delle attività commerciali.



Tutta la zona, oggetto della viabilità temporanea sarà sempre presieduta da diverse pattuglie e personale della Polizia Locale che, sin dalle prime ore della parziale chiusura, faciliterà la circolazione dei veicoli nell'incrocio in questione e nelle vie limitrofe, soprattutto nelle ore in cui il traffico è più intenso.