Rimini Calcio, la matricola Recanatese è in salute: tre vittorie nelle ultime 4 gare

Sport

Marche

| 12:20 - 17 Novembre 2022

Giovanni Pagliari (foto dalla pagina Facebook della Recanatese).



di Riccardo Giannini



Nelle ultime quattro partite la Recanatese ha perso in una sola occasione, in casa con il Fiorenzuola, e vinto tre volte: in casa con il Siena, in trasferta con Alessandria e Gubbio. Nelle prime nove giornate i giallorossi, allenati dall'esperto Giovanni Pagliari, si erano accontentati di cinque pareggi, quattro per 0-0, e di quattro sconfitte.



La squadra giallorossa è dunque in salute, grazie anche all'eccellente rendimento della coppia di centrali difensivi formata da Federico Pacciardi, arrivato un anno fa dal Vastogirardi, e da Edoardo Ferrante. É il reparto in cui la Recanatese è più forte, potendo contare anche su Shaqir Tafa, classe 1998 di origine albanese prelevato in estate dal Piacenza. Nel 4-2-3-1 di Pagliari, peraltro, gli under sono impiegati proprio in terza linea. Tra i pali il tecnico ha prima puntato sul 19enne scuola Inter Bagheria, per poi promuovere l'ex Grossetto Mattia Fallani, classe 2001 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. I terzini sono invece il 19enne scuola Napoli Francesco Somma e Gabriele Quacquarelli, classe 2002 arrivato due estati fa dal Pescara. E quest'anno dal Pescara si è aggiunto alla rosa anche il centrale classe 2003 Longobardi.



Il quarto under schierato è in mediana: il 2002 Vincenzo Alfieri, ex Benevento, o il 22enne Biagio Morrone, arrivato dalla Lazio. Nel reparto Pagliari ha dovuto rinunciare a una delle colonne della promozione, il 2000 Francis Gomez, lo scorso anno 31 presenze, una rete e un assist, fermato da un grave infortunio. L'esperienza nel reparto è garantita invece dall'ex Ascoli e Montevarchi Carpani e dall'ex Santarcangelo Raparo. Anche qui la matricola ha dunque carte importanti da giocarsi nella corsa alla salvezza.



Qualche problema in più c'è in attacco, non a caso nella gara con il Gubbio Pagliari ha avanzato Carpani sulla trequarti, schierando capitan Alessandro Sbaffo come terminale offensivo. Una soluzione che ha pagato e che potrebbe riproporsi contro il Rimini. Sbaffo è il miglior cannoniere della squadra con 4 reti, la meteora in biancorosso Ventola ne ha segnati due, Guido Marilungo, l'uomo di grande esperienza che ha costituito l'acquisto più prestigioso del mercato estivo, è ancora a secco. Sulle fasce ci sono l'inossidabile Daniele Ferretti, due assist, e Daniel Giampaolo. L'under Andrea Zammarchi, scuola Cesena, Manél Minicucci e Luca Senigagliesi sono le alternative che Pagliari può giocarsi in corso d'opera.