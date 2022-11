Dal Pnrr quasi 6 milioni per interventi sui fiumi Marecchia e Uso

Attualità

Rimini

| 12:57 - 16 Novembre 2022

Fiume Marecchia (foto di repertorio).



Settantasei interventi, dalla montagna alla costa passando per le colline, le pianure e le valli dei bacini dei fiumi. Saranno realizzati con oltre 61 milioni di euro assegnati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all'Emilia-Romagna: fondi che verranno utilizzati per mettere in sicurezza fiumi, versanti e costa in territori colpiti da eventi meteo particolarmente intensi.



La giunta regionale ha dato il via libera all'Accordo con il Dipartimento nazionale di protezione civile che fissa competenze, tempi e modalità per la realizzazione dei cantieri.

Per il riminese stanziati oltre 5 milioni e 600mila euro per cinque interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dei fiumi Marecchia e Uso e il consolidamento dei movimenti franosi. In programma anche interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento delle opere di difesa della costa per la mitigazione del rischio da erosione e ingressione marina nelle province di Rimini e Forlì-Cesena: soggetto attuatore, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile di Rimini.