Rimini, è dedicato al mare il prossimo incontro di 'Foresta Gutemberg'

Rimini

| 12:24 - 16 Novembre 2022

Fabio Fiori.

Marinaio, insegnante, girovago e scrittore Fabio Fiori continua ad incantare con i suoi libri sul mare, sui viaggi per mare e sui luoghi che da quel mare traggono identità e spesso ricchezza. Viaggia a vela, a piedi, in bicicletta, in relazione sensoriale con gli ambienti naturali e umani. Non poteva quindi mancare in Foresta Gutenberg, la rassegna di letteratura ambientale proposta da Futuro Verde aps.



L'incontro che si terrà venerdì 18 novembre alle 17 nella Sala del Giudizio del Museo di Rimini, in via Tonini 1, sarà incentrato sull'ultima pubblicazione di Fiori: Abbecedario adriatico - Natura, cultura e sapore , edito da Ediciclo, ma sconfinerà in una delle tematiche che più stanno a cuore all'associazione Futuro Verde: la cura dell'ambiente, partendo proprio da quello più vicino a noi.



"Il mare è la nostra foresta blu – commenta lo scrittore – e l'Adriatico, magicamente, è spesso anche verde." Il libro racconta gli incroci di genti e culture tipiche dell'Adriatico attraverso le parole dei marinai e dei viaggiatori, di ieri e di oggi. E' letteralmente un abbecedario, in cui, in ordine alfabetico, troveremo i termini che ci accompagneranno alla scoperta, o meglio ri-scoperta, della natura e della cultura adriatica.