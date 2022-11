Calcio C, Recanatese-Rimini. Gaburro: 'Per vincere occorre una partita strepitosa'

Sport

Rimini

| 14:55 - 19 Novembre 2022

Marco Gaburro





Prima di due trasferte di fila per il Rimini, sul campo della matricola Recanatese (domenica ore 17,30) che ha 14 punti in classifica (il Rimini ne ha 19) e nell’ultimo turno ha battuto il Gubbio a domicilio (1-3). Una squadra in forma con tre vittorie nelle ultme quattro gare.

Oltre allo squalificato Vano, out gli infortunati Mencagli, Rosso e Haveri. Gaburro conferma il 3-5-2 con la possibilità di passare al 3-4-3 nel corso della partita come accaduto anche in Coppa.

In attacco rientra Santini affiancato da Gabbianelli (ballotaggio con Sereni) con Piscitella quinto di fascia mancina ("E' il suo ruolo, da esterno dei cinque è un giocatore che ti fa fare veramente il salto di qualità: vince tutti gli uno contro uno, dà ampiezza alla squadra" spiega Gaburro).

A centrocampo dovrebbe rientrare Pasa con Del Carro e Rossetti mentre in difesa Gigli, Panelli e Regini sembrano i prescelti con Laverone esterno di fascia. Tra i pali Zaccagno.







IL TECNICO "La Recanatese è in forma, sta a noi invertire ol trend e possiamo farlo – come ho detto alla squadra – in due maniere: giocando una partita strepitosa che non hai mai fatto nessuno quest'anno oppure di grande sofferenza. In questi momenti di difficoltà per fare passare il momento si deve andare oltre, dobbiamo fare qualcosa di più del normale. Il Rimini ha bisogno assoluto di fare risultato, dobbiamo invertire la rotta con una prestazione corale".







Che squadra è la Recanatese?



"La Recanatese ha mantenuto un impianto di gioco con l’allenatore e quasi tutti gli over della passata stagione, ha messo dentro 4-5 under di livello, è una squadra che è costruita con un obiettivo preciso che è quello di centrare la salvezza. Non ha vinto nelle prime sei partite, adesso sta andando bene. Gioca un 4-4-2 o un 4-4-1-1 e concede pochi spazi tra le linee. Davanti ha individualità che possono far male a tutti come Ferretti e Sbaffo. E' una squadra compatta, segna poco ma subisce anche poco e difendono tutti, si scopre poco. Dovremo cercare di giocare dentro e non sarà facile come è accaduto contro la Fermana".

ste.fe.







Quale può essere una chiave tattica del match?



"Io penso che una chiave possa essere l’ampiezza, sugli esterni si possono mettere in difficoltà se noi facciamo una gran partita. Se facciamo una partita normale, no".



Il match sarà trasmesso in diretta da Teleromagna sul canale 14 del digitale terrestre.