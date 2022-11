Calcio C, Recanatese-Rimini 0-1. Gaburro: 'Squadra straordinaria: in campo senza paura'

Sport

Rimini

| 21:32 - 20 Novembre 2022

Marco Gaburro (foto Zamagni - Rimini FC).

Rimini corsaro in terra marchigiana. Al Tubaldi di Recanati finisce 0-1 per i biancorossi che tornano al successo dopo cinque partite. A decidere il match ci ha pensato Delcarro al 19' del primo tempo. Gara ben condotta dai romagnoli che avrebbero potuto anche ottenere un risultato più rotondo. Alla fine però, anche il successo di "corto muso" viene accolto con grande soddisfazione dal tecnico Marco Gaburro che in sala stampa analizza così l'incontro.

"Ci volevano questi punti - dice subito l'allenatore riminese -. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, che ci sarebbe stato da soffrire, perché abbiamo imparato che in questo campionato non c'è nulla di scontato e tutte le squadre hanno il proprio momento se non si riesce a chiudere la partita prima".

Rimini che torna al successo dunque su un campo complicato e dopo un lungo digiuno. Gaburro ha pochi dubbi su quale sia stata l'arma in più dei biancorossi.

"I ragazzi sono stati straordinari, sono scesi in campo dal primo minuto senza paura, su un campo 'ingiocabile': solo con il coraggio, dopo 5 partite senza successo, si poteva pensare di fare bottino pieno. Oggi era fondamentale portare a casa i tre punti. La chiave della vittoria? Direi il nostro gran primo tempo, dove abbiamo messo in mostra anche un ottimo palleggio. Onestamente penso che già nel primo tempo potessimo andare sul 2-0: dobbiamo crescere qua, perché poi loro sono stati bravi a rientrare in partita nella ripresa, sono cresciuti e nel finale abbiamo rischiato un po'. Dove possiamo crescere? Quando hai 3-4 palle gol come capitato a noi, bisogna essere bravi a concretizzare. Problemi con i cartellini? E' un momento che va così (il riferimento è al rosso comminato a Valentini ndr), fatico anche a capire come sia possibile trovarsi in certe situazioni come ci sta capitando in queste ultime partite: dobbiamo crescere ed essere più forti degli episodi".

Ora testa ai prossimi impegni.

"Sì, veniamo da tanti incontri e ce ne aspettano altri molto ravvicinati. Era importante oggi invertire la tendenza, perché poi nel calcio si può perdere lucidità. Non ci è successo, abbiamo concesso pochissimo e ci godiamo questa vittoria che, ripeto, è di fondamentale importanza e rappresenta uno step di crescita anche in vista dei prossimi match".