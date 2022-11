Rimini, incendio nella notte: auto completamente distrutta

Cronaca

Rimini

| 11:50 - 16 Novembre 2022

L'auto distrutta dalle fiamme.

Incendio prima dell'alba in un parcheggio in viale Bidente 25 a Rimini. Intorno alle 4 una Mercedes Classe B targata San Marino è andata completamente distrutta. Una Hyundai Kona che si trovava vicino, è rimasta danneggiata. Le altre auto parcheggiate non avrebbero subito danni. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio ma non si esclude il fatto che sia stato di origine dolosa. Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti con due mezzi e cinque persone. Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate intorno alle 5.40. Presenti anche gli agenti della Polizia.