Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 cala il poker a Pontedera

Sport

Gabicce Mare

| 11:29 - 16 Novembre 2022

I risultati del week end delle squadre del settore giovanile del Rimini.



PRIMAVERA 4 – 7ª Giornata



PONTEDRA – RIMINI FC 0-4



PONTEDERA: Cagnina, Lioci (29’ st Romei), Mettivier, Pagliuca, Di Bella, Passa, Bartolini (39’ st’ Becucci), Di Giuseppe, Gregorace, Bombaci (24’ st ’ Campitiello), Azzimati (16’ st’ Casadio). A disp: Frangioni, Gjohemo, Battaglia, Donnarumma, Mercuri, Pagano, Cesarano, Rosa, Radere, Nacca, Bava. All. Muraglia



RIMINI FC: Lazzarini, Diotallevi , Marcello, Nastase, Bianchi, Rushani, Di Pollina (22’ st Alvisi), Cherubini (42’ st Mariotti), Marconi (42’ st’ Capparelli), Russo (34’ st Gianfrini), Zanni (42’ st Capi). A disp: Conti, Madonna, Gabriele, Minni, Ricci, Campedelli.



All: Brocchini



Reti: 40’ pt , 47’ st Rushani , 22’ st , 41’ st° Marconi



NOTE. Ammoniti: Zanni (R), Lioci, Pagliuca, Bombaci, Bartolini (P)



UNDER 17 – 6ª Giornata



IMOLESE – RIMINI FC 4-0



IMOLESE: Bracchetti, Drago, Dandini, Marozzi, Parenti, Brescia, Vallini, Giacobbi, Etuss, Manes, Matta. A disp.: Cinquemani, Eironi, Murano, Lonti, Muggia, Berardicurti, Mamasci, Juliano, Gandolfi.



RIMINI: Bartoletti, Belletti (30’ st Cesarini), Carbonara (4’ st Imola), Bacchiocchi, Brisku, Volonghi, Mini, Ciavatta, Capicchioni (4’ st Paganini), Hassler, Hamati (20’ st Giacomini). A disp.: Sammarini, Sposato, Orioli, Zighetti, Diagne. Allenatore: Oscar Muratori



Reti: Manes 10, 48, Gandolfi 73, 86.



NOTE. Ammoniti: Volonghi (R), Ciavatta (R),



UNDER 16 – 5ª Giornata



RIMINI FC – CESENA 3-3



RIMINI FC: Ripari, Petrini, Fiordalisi (dal 22’ st Verni), Imola, Magi, Alessi (dal 6’ st Battisodo), Cagnoli (dal 6’ st Urbinati), Jubani (dal 22’ st Para), Bernardi, Padroni, Rota (dal 6’ st Zanieri). A disp.: Di Ghionno, De Gaetano, Morri, Lepri. Allenatore: Pieri



CESENA FC: Fontana (dal 32’ st Magnani M.), Antoniacci, Teleku, Zamagni, Liverani (dal 16’ st Greco), Brisku, Berti, Biguzzi, Fabbri (dal 16’ st Flore), Bertaccini, Mingarini (dal 16’ st Comandini). A disp.: Omokaro,Baietta, Diarrassouba, Magnani F. Allenatore: Tamburini



Reti: 5’ pt Brisku (C), 38’ pt Cagnoli (R), 12’ st Biguzzi (C), 19’ st Fiordalisi (R), 31’ st Comandini (C), 37’ st Padroni (R).



NOTE. Ammoniti: Alessi (R), Imola (R), Liverani (C), Zamagni (C)



UNDER 15 – 6ª Giornata.



IMOLESE – RIMINI FC 1-1



IMOLESE: Franceschelli, Benincasa (dal 14′ st Rondinelli), Ayari, Falcinelli (dal 14′ st Benini), Hoxha, Dattilo, Ruffino, Cipriani, Speculato (dal 26′ st Lombini), Sangiorgi (dal 26′ st Bombino), Notaro (dal 33′ st Cavina). All. Casadio. A disp.: Andraghetti, Cerbonio, Arcngeli, Naldi.



RIMINI FC: Cherubini, Bizzarri, Arlotti, Nava (dal 10 st Zammarchi), Drudi, Manzi, Cenci, Mataj (dal 31′ st Ramja), Di Pollina (dal 10′ st Molfetta) Foschi, Celani, Scirocco (dal 41′ st Fontemaggi). A disposizione: Perazzi, Ballarin, Eco, Lombardi L., Badioni. All.Berretta



Reti: 33′ p.t. Falcinelli (Rig.)(IMO) – 16′ st Mataj (RIM)



NOTE. Ammoniti: Dattilo.



UNDER 14 PRO – 9ª Giornata.



PIACENZA – RIMINI 1-2



PIACENZA: Battini,Granata,Piacentini,Della Giovanna,Guzzaloni,Mitev(dal 25 st Polenghi), Ragno (dal 30 s t Barani), Molinaroli (dal 8 s t Bignamini), Chierici (dal 5' s t Di Giacomo), Caroprese, Sanogo (dal 25' st Chiodaroli). All. Montagna.



RIMINI FC: Savoretti (dal 20 s t costantini), Pedrelli (dal 15 s t Ciaroni), Sammaritani,(dal 20 s t Macchour), Vichi, Tito (dal 10 s t Mambelli), Bartolucci, Amantini (dal 10' st Di Angelo), Pensalfini (dal 15' st Giovagnoli), Celli, Frati A. (dal 10' st. Boscherini), Frati F.



All. Berardi Filippo



Reti: 30’ pt Sanogo (P), 22’ st Frati Fabrizio (rig)(R), 34’ st Celli (R)



UNDER 13 PRO – 9ª Giornata



BOLOGNA-RIMINI



P.T.: 1-0 Rete al 17′ Lanna



BOLOGNA: Capra, Baldazzi, Del Bianco, Barbieri, Viti, Calvagna, Lanna, Gallerani, Cariati.



RIMINI: Alberani, Ricci, Montesi, Costantini, Montani, Angelini, Aragao, Cevoli, Gabellini.



S.T.: 1-0 Autorete al 4′ Donini



BOLOGNA: Donati, Lentini, Orlando, Tatani, Frassinetti, De Rosa, Lima, Pierotti, Ardeni.



RIMINI: Racanelli, Donini, Romani, Lunedei, Kasalla, Aureli, Bertoni, Giusti, Dhelpra.



T.T.: 3-0 Reti al 5′ Calvagna, al 15′ Tatani, al 18′ Viti.



BOLOGNA: Donati (al 10′ Capra), Del Bianco (al 10′ Lentini), Barbieri (al 10′ Baldazzi), Orlando (al 10′ Viti), Calvagna (a 10′ Gallerani), Lanna (al 10′ Tatani), Frassinetti (al 10′ De Rosa), Pierotti (al 10′ Cariati), Ardeni (al 10′ Lima).



RIMINI: Alberani (al 12′ Racanelli), Ricci (al 11′ Lunedei), Montesi (al 11′ Donini), Costantini (al 13′ Gabellini), Aureli (al 13′ Giusti), Montani (al 8′ Kasalla), Angelini (al 13′ Dhelpra), Aragao (al 3′ Bertoni), Cevoli (al 13′ Romani).