Antonio Pappano e l'accademia nazionale di Santa Cecilia al Galli di Rimini

| 10:48 - 16 Novembre 2022

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Alla Sagra Musicale Malatestiana torna l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia affidata alla direzione di sir Antonio Pappano sul podio per la sua ultima tournée alla guida della prestigiosa compagine. Al Teatro Galli giovedì 17 novembre – ore 21 – l'appuntamento prevede l'esecuzione della Seconda Sinfonia di Robert Schumann e la presenza di una star dell'archetto come Lisa Batiashvili, impegnata nel Concerto per violino di Ludvig van Beethoven.



Prestigiosa la storia dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, prima compagine in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, promuovendo prime esecuzioni di importanti capolavori del Novecento. Dal 1908 a oggi l'Orchestra ha collaborato con i maggiori musicisti del secolo e tra gli altri con Gustav Mahler, Claude Debussy, Ricahrd Strauss, Igor Stravinskij, Artuto Toscanini, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein. Nell'arco di oltre un secolo i direttori stabili sono stati Bernardino Molinari, Franco Ferrara, Fernando Previtali, Igor Markevitch, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti e Myung-Whun Chung. Grazie alla presenza di Antonio Pappano, direttore musicale dal 2005, il prestigio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha avuto uno slancio straordinario, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali.







Nato a Londra da genitori italiani, Pappano ha studiato pianoforte, composizione e direzione d'orchestra negli Stati Uniti prima di intraprendere una carriera che lo ha portato sul podio delle più importanti orchestre del mondo tra cui New York Philharmonic, Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Chicago Simphony Orchestra. Fra le tappe più prestigiose della sua carriera sono da ricordare le opere dirette alla Staatsoper di Vienna, al Metropolitan di New York e al Festival di Bayreuth. Tra gli incarichi affidati a Pappano spicca la guida, dal 2001 del Covent Garden di Londra e dal prossimo l'impegno la nomina a direttore musicale della London Symphony Orchestra.







Per questo nuovo appuntamento del ciclo dei concerti sinfonici della 73esima Sagra Musicale Malatestiana debutterà a Rimini la violinista Lisa Batiashvili, solista di fama internazionale capace di coniugare virtuosismo e sensibilità, qualità attestate anche da una ricca discografia pubblicata da Deutsche Grammophon. Originaria della Goeorgia, Lisa Batiashvili suonerà un prezioso strumento, un Guarneri "del Gesù" del 1739, generosamente prestato da un collezionista privato.