Giornata contro la violenza sulle donne, al Cinema Tiberio il film 'La notte del 12'

Eventi

Rimini

| 10:44 - 16 Novembre 2022

Una scena del film.

“Donne coraggio!” il ciclo di iniziative organizzato da Rete Donne Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini e La casa delle donne, prosegue venerdì 18 novembre (ore 21, cinema Tiberio) con la proiezione del film “La notte del 12” di Dominik Moll.







Il thriller francese è presentato dal Coordinamento Donne delle Acli provinciali di Rimini in occasione del calendario di eventi programmato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il film racconta infatti dell’uccisione di una giovane donna da parte di un uomo. L’indagine che ne seguirà porta anche a investigare sulla vita della ragazza assassinata che, in quanto bella e libera, verrà ben presto trasformata da vittima a colpevole, secondo il tristemente famoso schema del “se l’è cercata”.







La proiezione, introdotta da una breve presentazione del critico cinematografico Paolo Pagliarani, diventa così occasione per riflettere sul tema della violenza sulle donne ma anche sui tanti pregiudizi e stereotipi che ancora resistono nel sentire comune delle società occidentali contemporanee.







Dalla recensione di Francesco Boille su Internazionale.it: «(…) Ma il vero colpevole è il fantasma maschile che incombe sulla donna, su tutte le donne cosicché potremmo dire che “La notte del 12” è tutte le notti, o i giorni, in cui si uccidono donne, in senso sia letterale sia figurato. È l’intero mondo maschilista, in altre parole, ad aver ucciso quella ragazza. E le altre. (…)».











Ingresso: 5 euro.