Alla Fiera di Colmar, Bellaria incorona un’altra Miss Mamma Italiana

Turismo

Bellaria Igea Marina

| 09:42 - 16 Novembre 2022

La vincitrice della fascia di Miss Mamma.

"Miss Mamma Italiana” di Te.Ma Spettacoli sbarca a Colmar grazie a Fondazione Verdeblu, tornando per il secondo anno a riproporsi alla Fiera SITV di Colmar, con la conduzione di Barbara Semeraro, insieme alla delegazione della città di Bellaria Igea Marina.

All’interno del Padiglione 2, dedicato alla promo-commercializzazione del prodotto Romagna e della città di Bellaria Igea Marina, sotto l’egida di Fondazione Verdeblu in collaborazione con Destinazione Romagna, ha trovato una sua collocazione anche il desk ed info-point denominato “Miss Mamma Italiana a Colmar”. Un totem interattivo ha raccolto i dati di ben 20 mamme tra il pubblico di visitatori, che si sono candidate al “Concorso Miss Mamma Italiana a Colmar”: in palio per la vincitrice, un soggiorno a Bellaria Igea Marina. In questo modo si è voluto esaltare la figura della mamma, protagonista del concorso nazionale “Miss Mamma Italiana” anche all’estero e la risposta da parte delle visitatrici che si sono accostate al desk è stata molto positiva: le signore si sono prestate a scatti fotografici vestendo la fascia di Miss Mamma e si sono registrate per concorrere al premio.

La vincitrice è risultata essere la quarantaduenne alsaziana Delphine Dudzic, mamma di due bambini che sarà ospite a Bellaria Igea Marina durante il weekend dal 9 al 10 settembre 2023.