Calcio, Garden: nell'Attività di Base 250 iscritti. Terza: striscia di tre vittorie di fila

Sport

Rimini

| 09:44 - 16 Novembre 2022

I 2014 del Garden in allenamento.



Il Garden sulla cresta dell'onda con la squadra di Terza, le formazioni dell'Agonistica e infine l'Attività di Base che ha raggiunto numeri importanti: sono quasi 250 iscritti. Vediamo nel dettaglio.



TERZA

La squadra di Pasquale Martino ha battuto a Torre Pedrera il Real Morciano 3-1 (2-1 il primo tempo): è la terza vittoria di fila. A segno Gasperoni direttamente su calcio d'angolo; dopo il pareggio degli avversari in rete Marigliano a chiudere un triangolo e nella ripresa tris di Giulietti. Il portiere del Garden (sponsor OFC) Picone ha parato un rigore (è il secondo che sventa). Il Garden (17 punti) è sempre a -4 dal leader Gemmano e nel prossimo turno sarà di scena in trasferta contro il Montecopiolo, terzultimo in classifica. Intanto sabato 10 dicembre in Coppa Città di Rimini a Torre Pedrera Garden-San Carlo, leader del girone B con 19 punti. E' un match ad eliminazione diretta e l'obbiettivo è passare il turno.



ATTIVITA' AGONISTICA



La squadra Under 16 interprovinciale raccoglie un pareggio (0-0) tutto sommato giusto contro il San Lorenzo Riccione in una gara molto equilibrata. Nel finale le occasioni migliori le hanno avute i ragazzi di mister Paolo Zani precipitosi davanti alla porta.



Ancora una volta positiva la prova dei Giovanissimi di Andrea Pagliarani che seppur sconfitti per 1-0 a Pietracuta escono dal campo consapevoli di aver ben giocato e di aver sfiorato la rete in diverse azioni ben sviluppate.



Nel prossimo turno la Under 16 affronta la capolista Morciano domenica alle ore 10,30 allo stadio Carlo Brigo di Morciano; la Under 14 è invece impegnata in casa (si gioca a Torre Pedrera) sabato alle ore 15 contro lo United Riccione.



ATTIVITA' DI BASE



Le squadre del Garden sono impegnate nei consueti confronti con le altre società della provincia. In particolare ecco il calendario di questa settimana: per i 2010 sfide contro San Vito e Rimini United; per 2011 match contro La Fiorita; per i 2012 contro il Bellaria; per i 2013 contro la Folgore; per i 2014 contro il Rivazzurra; per i 2015 contro il Villa Verucchio.