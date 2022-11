Cronaca

VillaVerucchio

| 21:41 - 15 Novembre 2022

Un rocambolesco incidente è avvenuto intorno alle ore 20 di martedì 15 novembre in via Serravalle tra Villa Verucchio e Corpolò nel riminese. Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata finendo in un fosso al lato della strada. Complice forse l'asfalto bagnato dalla pioggia. L'automobilista ha fatto tutto da sé, non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Per fortuna nessun danno al conducente.