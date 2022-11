Rally, vittoria del campionato terra R3 per Roberto Selva

Sport

Repubblica San Marino

| 17:51 - 15 Novembre 2022

Bucci e Selva al Rally delle Marche.

Lo scorso fine settimana ha già segnato alcuni verdetti molto importanti per quanto le varie classi del Campionato Italiano Rally Terra. Nella R3 il presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva insieme al pilota Andrea Bucci hanno conquistato il titolo tricolore, chiudendo al 26esimo posto assoluto nella classifica finale del Rally delle Marche dove vi hanno partecipato con Renault Clio Sport.

Nella stessa gara buon ottavo posto assoluto per Jader Vagnini che è stato affiancato nella Skoda Fabia dalla naviga Martina Musiari.

Nel weekend da segnalare anche il debutto per Elisabetta Franchina con le monoposto della Formula Arcobaleno Kit. Si è tenuto il 21° Slalom Giarre- Milo, negli omonimi Comuni della provincia di Catania. La gara si è snodata lungo un percorso di quasi 3 chilometri, con 12 barriere. Una gara che ha messo a dura prova l’abilità e la destrezza dei piloti a non far cadere i birilli.

Franchina ha chiuso al 1° posto della categoria donne, bronzo nella classe E2SS 1150 e 4° posto di gruppo E2SS.