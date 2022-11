Non voleva essere salvato: Polfer aggredita da un ubriaco che camminava sui binari

Cronaca

Rimini

| 10:01 - 16 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Ha seminato lo scompiglio alla stazione ferroviaria di Rimini, aggredendo poi gli agenti della Polfer che erano intervenuti per salvarlo. Protagonista della vicenda, avvenuta nella tarda serata di lunedì 14 novembre, un 29enne magrebino, sorpreso a barcollare, dopo essersi ubriacato, tra i binari del treno. All'arrivo dei soccorritori, il giovane ha dato in escandescenze, tirando calci e pugni, ferendo uno dei poliziotti, costretto a far ricorso alle cure del pronto soccorso e dimesso con prognosi di 15 giorni. Una volta portato in Questura, il 29enne non si è placato e ha iniziato a imbrattare le pareti della cella di sicurezza utilizzando le proprie feci.



Ieri (martedì 15 novembre) si è presentato davanti al giudice per la direttissima: accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato condannato a 8 mesi con sospensione della pena. Difeso dall'avvocato Thomas Coppola, il 29enne ha rischiato una pena molto più alta, la Procura aveva infatti chiesto per lui condanna a un anno e 8 mesi. Davanti al giudice si è giustificato dicendo di essere salito in treno per raggiungere un centro di prima accoglienza di Cesena, ma a causa dell'alcol si era praticamente perso. Era sbarcato a Lampedusa lo scorso ottobre e ora sarà sottoposto a procedura di espulsione.