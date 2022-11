Trans e prostitute nell'appartamento, il business fruttava a una coppia 60.000 euro all'anno

Cronaca

Rimini

| 16:45 - 15 Novembre 2022

Una 44enne russa, residente in Alta Valmarecchia, e un 68enne residente a Rimini, originario di Reggio Emilia, sono tra gli indagati nell'operazione dei Carabinieri di Rimini finalizzata a sgominare un giro di prostituzione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, prostitute e transessuali venivano ospitati nelle stanze di un hotel e in un appartamento tra Miramare e Rivazzurra. La donna e il 68enne, secondo gli inquirenti, gestivano il giro di prostituzione. L'uomo faceva affidamento anche sul gestore dell'hotel, un 46enne di origine napoletano, e sulla moglie di quest'ultimo, una 38enne alla quale non è stata applicata alcuna misura cautelare. Tutti e quattro sono stati quindi denunciati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.



Le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate in primis sull'appartamento, oggetto di segnalazioni su un sospetto via vai di persone, specie nelle ore notturne. L'appartamento, oggetto di un sequestro preventivo, era stato intestato dalla 44enne al figlio minore e fruttava ai due indagati un guadagno di circa 60.000 euro all'anno.



Altri tre indagati, considerati sempre parte integrate del gruppo che gestisca il giro di prostituzione, sono un 42enne italiano residente a Rimini e due rumeni di 33 e 42 anni, accusati di aver sfruttato delle giovani, costringendole a prostituirsi. Il secondo è accusato anche di aver picchiato una di loro, intenzionata a lasciare il mondo della prostituzione. Nei guai anche un magrebino 36enne e un tunisino 23enne, che devono rispondere di spaccio di stupefacenti.



La 44enne russa e il suo compagno 68enne dovranno anche rispondere di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Nell'aprile e nel maggio 2021 infatti ospitarono nell'appartamento un uomo di cittadinanza straniera, senza permesso di soggiorno, a fronte del pagamento in nero di 1200 euro di canone mensile. Insolvente, l'uomo è stato poi sfrattato.