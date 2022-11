Basket Promozione, colpaccio Eagles. Bellaria, Cattolica e Santarcangiolese ko

Sport

Rimini

| 15:48 - 15 Novembre 2022

I risultati del girone F del campionato di Promozione.



SG TIBERIUS – TIGERS BASKET 2014 55 – 71

(18-15; 26-26; 38-43)

SG Tiberius Rimini: Guziur 25, Campajola 7, Ferrini 8, Stabile 1, Accardo 5, Andreani 1, Mazza 6, Tamburini 2, Fabbri, Neri. All. Brienza.

Tigers Forlì: Lotti 7, Brunetti J. 11, Rossi 17, Naldi 9, Brunetti N. 14, Gnini 2, Mariani 6, Gavelli 2, Petrini 1, Grossi 2. All. Lapenta.



LUSA BASKET – SPORTING CLUB CATTOLICA 79 – 64

(21-12; 40-26; 59-45)

Massa Lombarda: Ugulini 9, Pietrini 31, Dalla Malva, Asioli 8, Orlando 6, Del Vecchio 20, Rivola, Castelli, Brignani 2, Filippini 3, Berardi. All. Panizza.

Cattolica: Adanti 9, Crugnale 1, Cardinali, Cavazzini 18, Cavoli 4, Simoncini Fuzzi 4, Ferrini 4, Bacoli 24. All. Cotignoli.



Quinta vittoria consecutiva del Lusa Basket Massa, che continua la sua cavalcata in testa alla classifica. Partiamo dal risultato finale di 79-64, al termine di una partita che i ragazzi di coach Panizza hanno condotto per 40′ mettendo da subito le gerarchie in chiaro, ma senza mai affondare definitivamente il colpo su una Cattolica sicuramente volitiva, ma non in grado di impensierire seriamente i padroni di casa.

Quintetto iniziale di Massa con Orlando, Pietrini, Dalla Malva, Del Vecchio e Brignani, mentre Cattolica risponde con Adanti, Ferrini, Cavoli, Simoncini Fuzzi e Bacoli. Brignani apre le danze, Del Vecchio disegna coreografie in area con la sua tecnica da categorie superiori e Pietrini è la stella che illumina il palcoscenico del Pala Melandri, con 13 punti già nel primo quarto. Cattolica non deraglia grazie ai giovani Cavazzini e Bacoli, ma alla prima sirena Massa è già avanti 21-12.

Nel secondo quarto le cose non cambiano; sono ancora Pietrini e Del Vecchio i trascinatori del Lusa Basket, ai quali si affiancano Orlando, Ugulini ed Asioli, che si danno da fare in difesa e in attacco, fornendo un interessante contributo realizzativo. Cattolica si aggrappa ai punti di Cavazzini, ma perde per proteste in rapida sequenza, l’accompagnatore e l’allenatore Cotignoli, espulsi dagli arbitri.

Col ritorno sul parquet ritroviamo le certezze del Lusa Basket; la tripla di Pietrini, la schiacciata di Del Vecchio e la concretezza di Ugulini, mentre Cattolica si affida sempre di più alla tecnica ed ai punti di Bacoli e Cavazzini. Massa arriva anche sul +21 (47-26), Cattolica risale fino a -12 (57-45).

Nell’ultimo quarto per i locali c’è gloria anche per Filippini, che segna i suoi primi punti stagionali, mentre i pluricitati Pietrini e Del Vecchio arricchiscono i propri tabellini personali (31 Pietrini, 20 Del Vecchio), imitati dal giocatore Bacoli di Cattolica che, nel frangente, segna 13 dei suoi 24 punti complessivi.



AICS JUNIOR BASKET – EAGLES 51 – 56

(15-15; 36-26; 48-41)

Aics Forlì: Adamo 4, Scozzoli 6, Celli, Corsi 1, Bondi 10, Scozzese 2, Ricci 10, Sansoni 6, Giardini, Preda 2, Barzanti 8, Ilinca 2. All. Mambelli.

Morciano: Di Sciullo, Bacchini 11, Guastafierro 2, Bologna, Zavatta 7, Ortenzi 7, Casadei 2, Maioli 10, Cenci 14, Tagliaferri 3, Cupparoni ne, Casadei Massari. All. Chiadini.



QUADRO PIANO – SAN PATRIGNANO 90 – 48

(22-9; 42-18; 61-35)

Faenza: Buricchi 16, Fabbri 12, Troni 10, Boero 9, Santo 8, Pezzi 8, Melandri 8, Santini 6, Anghileanu 5, Marziali 4, Bulzacca 4. All. Vespignani.

San Patrignano: Randazzo 11, Bindi 11, Romboli 11, Trombini 9, Magni 4, Grimm 2, Sanna, Caracciolo. All. Gregori.



BELLARIA BASKET – SUNRISE BASKET 41 – 69

(9-22; 19-36; 36-52)

Bellaria: Maggioli 2, Giorgetti, Polanco 1, Vernocchi 4, Squadroni 2, Bussi 3, Re, Paganelli 1, Ricciotti L. 10, Lumini 8, Souihi 8, Donati 2. All. Ricciotti D.

Sunrise Rimini: Mussoni 2, Amadori 9, Peroni 9, Missere, Bronzetti 10, Monti 9, Casadei, Panzeri 12, Corsetti 3, Gatti 2, Sansone 6, Malagrida 7. All. Botteghi.



SANTARCANGIOLESE BK – LIB. GREEN BK 54 – 70

(19-23; 31-43; 42-60)

Santarcangelo: Ceccarelli, Fabbri ne, Adduocchio 4, Caverzan 16, Zaghini 4, Fabbri 4, Mussoni Mi. 13, Azarenko, Mussoni Ma. 6, Vertaglia ne, Balducci 1, Rossi 6. All. Bezzi.

Libertas Green Forlì: Prandini, Vitali, Menghini 3, Gasperini 1, Servadei 15, Adamo 7, Matteucci, Perugini 7, Visani 7, Marzolini 12, Quercioli 7, Godoli 11. All. Lazzarini.



CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda, Faenza Basket Project 10; Basket 2000 San Marino, Tigers 2014 Forlì 8; Libertas Green Forlì, Eagles Morciano 6; Aics Forlì*, Sunrise Rimini 4; Santarcangiolese, Bellaria 2; San Patrignano, S.C. Cattolica 0.