Basket giovanile: l'Under 19 Angels/RBR vince il derby con Forlì (83-82)

| 15:37 - 15 Novembre 2022

La Under 19 Angels/RBR esulta.

Gli Angels/RBR ospitano la corazzata Forlì al PalaSGR. Bel primo quarto quello disputato al Palazzetto in via della Resistenza. Gli Angels partono bene, il punteggio è in equilibrio. Gli Angels perdono il ritmo in attacco e perdono palle che regalano il sorpasso Forlì.

Comincia il secondo quarto e gli Angels provano a rientrare. Gli ospiti fanno valere la loro fisicità ma Santarcangelo risponde con Bonfè e Morandotti riaprendo la partita portandosi prima sul -1 poi impattando. Prende vita un avvincente secondo quarto che negli ultimi minuti sfugge di mano a Santarcangelo che incassa un parziale di 6-0 e costringe Bernardi al tome out.

Al rientro la risposta dei giallo blu non si fa attendere e riescono a tornare in partita nuovamente. Si va alla pausa lunga di 10’: 40-41.

Bellissimo il terzo quarto giocato dai padroni di casa che partono forte in difesa e precisi in attacco guidati da un super Daniel James protagonista di un parziale caratterizzato da un gancio, una tripla e una schiacciata.

Dopo un grande sforzo gli Angels vanno in debito di ossigeno e si fanno recuperare con una bomba allo scadere del quarto che tiene in partita Forlì sul 66-61.

Si torna a giocare per gli ultimi 10 minuti. Forlì prova a rientrare. Gli Angels reagiscono e tengono a distanza i biancorossi. Alla fine Morandotti tenta la bomba che entra e esce. Si lotta e Forlì commette fallo. Morandotti in lunetta fa 2/2. Una grande difesa finale concede solo 2 dei 3 punti di divario tra le squadre. La spuntano gli Angels/RBR sul 83-82.



ANGELS/RBR: Amati ne, Bonfè 7, Panzeri 2, Mulazzani, Benzi, Rossi 5, Macaru 19, Lombardi ne, Mari 6, Morandotti 30, Sirri, James 14. All. Bernardi



Forlì: Bandini 15, Borciu, Zilio 14, Moretti 19, Benzoni 20, Munari 6, Pinza 5, Palazzi, Bellini 3, Errede 2. All. Grison – Ass. Gandolfi – de Mita



Parziali: 13-21, 42-43, 66-61, 83-82.





UNDER 17 ECCELLENZA

La squadra allenata da Simone Brugé è ospite di Argenta. La partita dura meno del previsto. Dopo solo un minuto di gioco gli arbitri sospendono il match per impraticabilità del campo causa infiltrazioni.