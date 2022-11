Calcio femminile: un premio per Nicole Arcangeli, la stella riccionese della Juventus

Sport

Riccione

| 15:24 - 15 Novembre 2022

Fabio Miretti e Nicole Arcangeli, giovani talenti della Juventus.



Un prestigioso riconoscimento per Nicole Arcangeli, giovane calciatrice riccionese classe 2003. Esterno offensivo della Juventus, la Arcangeli è stata premiata da Tuttosport come "Golden Girl", miglior under 21 italiana, dopo aver vinto la Scarpa d'Oro come miglior attaccante europeo della sua classe d'età. Lo stesso riconoscimento, il "Golden Boy, è stato vinto da un altro juventino, Fabio Miretti, centrocampista della prima squadra. Nicole Arcangeli, dopo la trafila nelle giovanili dello Junior Coriano e nel Femminile Riccione Calcio, a 15 è nel settore giovanile della Juventus. Si è distinta non solo con la maglia bianconera, ma anche con quella della nazionale: fa parte dell'Under 23.