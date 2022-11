Sogliano, conto alla rovescia per la 47esima edizione della Fiera del Formaggio di Fossa a marchio Dop

Eventi

Sogliano al Rubicone

| 17:02 - 15 Novembre 2022



Sogliano al Rubicone è pronta ad accogliere viaggiatori, turisti enogastronomici e semplici appassionati della buona tavola per la 47° Fiera del Formaggio di Fossa

di Sogliano DOP.



La Fiera, che animerà le piazze e i vicoli del centro storico durante le domeniche 20 e 27 novembre e 4 dicembre 2022, è diventata ormai un appuntamento rinomato a livello nazionale perché nel tempo ha saputo promuovere e rinnovare l’affascinante storia del Formaggio di Fossa.



Oltre al rinomato Formaggio, considerato un piccolo tesoro già a partire dal Settecento, la Fiera sarà l’occasione perfetta per degustare e acquistare anche altri prodotti tipici soglianesi come il Savòr, la Saba, le Teglie in argilla di Montetiffi (ideali per la cottura della piadina), miele, salumi. Ma non mancheranno anche altre eccellenze enogastronomiche, come vini e formaggi, provenienti da diverse regioni d’Italia.



Da non perdere le due grandi novità del 2022: “5 Ristoranti in Piazza”: cinque ristoratori soglianesi propongono 5 menù a base di Formaggio di Fossa (e non solo), da assaporare in un'ampia area riscaldata e al coperto;“E Zir dal Fosi”: Percorso di degustazione a base di formaggio di fossa ed Albana D.O.C.G. Passita presso le 6 Fosse presenti in centro storico di Sogliano al Rubicone, in collaborazione con il “Consorzio dei Vini di Romagna”.



Non mancherà come di consueto il tradizionale ristoro nei locali della Pro Loco di Sogliano e sono da segnalare i molti eventi collaterali che faranno da contorno al

contenuto gastronomico della fiera: spettacoli teatrali, musicali e ricreativi,

convegni, concerti, laboratori, area dedicata ai bambini ed al divertimento con

animazioni e giochi antichi.



Interessanti le visite guidate gratuite in cui sarà possibile effettuare tour nel centro storico di Sogliano al Rubicone grazie alla professionalità della guida turistica Sabrina Reali, in cui illustrerà un appassionante percorso tra sapori, storia, gastronomia, monumenti e luoghi simbolo.



Da non lasciarsi sfuggire le mostre e i musei ad ingresso gratuito: il Museo del Disco d’Epoca, la Collezione di Arte Povera, il Museo della Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Raccolta Veggiani, il Museo del Formaggio di Fossa ed il Museo minerario. Durante gli orari di fiera le mostre e le attività rimarranno aperte e ad ingresso gratuito.



È a disposizione, infine, un servizio navette gratuito per parcheggiare con comodità. Chiunque desideri reperire maggiori informazioni può contattare l’Ufficio Turistico scrivendo all’e-mail ufficioturistico@comune.sogliano.fc.it o contattando il numero di telefono 0541 817340.



La Fiera è organizzata dalla Pro Loco di Sogliano al Rubicone con il Patrocinio del Comune di Sogliano al Rubicone.