Riccione, 'parcheggi gratis nelle feste natalizie per aiutare i commercianti'

Attualità

Riccione

| 14:40 - 15 Novembre 2022



La Lega, attraverso il capogruppo Elena Raffaelli, chiede parcheggi gratuiti a Riccione per le festività, dall'8 dicembre all'8 gennaio. L'obiettivo, spiega la stessa Raffaelli, "è favorire

l'afflusso di visitatori nel periodo dello shopping natalizio per sostenere con un'azione concreta il tessuto economico dei centri commerciali naturali, fiore all'occhiello dell' offerta interna e turistica".



Con i piccoli esercizi commerciali e artigianali in sofferenza per la crisi economica e la concorrenza dei centri commerciali e dell'online, è fondamentale, argomenta Raffaelli, "mettere in campo misure efficaci che possano invogliare turisti e residenti a passeggiare lungo gli assi commerciali naturali dove potranno acquistare prodotti di eccellenza e di ottima qualità sostenendo così una delle principali ricchezze del nostro territorio".



"Le piccole attività commerciali e artigianali infatti svolgono una insostituibile funzione sociale e di presidio del territorio - chiosa il capogruppo della Lega - e per questo meritano grande attenzione e misure concrete di supporto che ne possanno garantire la continuità della tradizione".