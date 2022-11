Fermato minorenne ubriaco in sella al motorino, denunciato: patente B solo a 21 anni

Cronaca

Rimini

| 14:37 - 15 Novembre 2022

Archivio.

Sono cinque in tutto le patenti ritirate per guida in stato d’ebrezza dalla polizia locale di Rimini, durante i controlli dello scorso weekend (11-13 novembre) con accertamenti su oltre 20 conducenti di veicoli. In particolare sabato il posto di controllo è stato allestito in zona stazione ferroviaria, nel largo Martiri d'Ungheria.



Cinque dunque le patenti sospese di cui tre con una sanzione amministrativa di oltre 500 euro e una a una ragazza che ha fatto registrare al test dell'etilometro il valore di 1,58 g/l. La violazione ha fatto scattare la sanzione più grave dell’articolo 186, che prevede, oltre alla denuncia penale, anche il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca, con la prescritta possibilità di scegliere i lavori di pubblica utilità.



Nei guai è finito anche un minorenne, alla guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza (1,39 g/l il valore registrato al test). Patentino ritirato e denuncia al Tribunale dei Minori che lo costringerà a poter conseguire la patente B a 21 anni e non più a 18.