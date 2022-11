S.Giovanni in Marignano, contributi per il caro energetico: come fare richiesta

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:32 - 15 Novembre 2022

La Giunta marignanese.

Vista la situazione di disagio economico legato all'aumento dei costi delle utenze e dei beni di prima necessità, l'Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano ha stabilito l'apertura di un'ulteriore edizione del bando Obiettivo Famiglia.

Tra le novità, la previsione di un contributo per il risparmio energetico: si tratta di un contributo destinato a quanti hanno acquistato o acquistano strumenti domestici per il risparmio energetico della propria abitazione, come ad esempio valvole termostatiche, centraline di regolazione del calore, lampadine led a basso consumo, riduttori di flusso per rubinetti e ogni altro strumento utile per il risparmio energetico, secondo i consigli dell'ENEA allegati al modulo di domanda.

Altra novità: per accedere al bando la soglia massima di ISEE è di € 28.000. Rimane invariato, invece, il requisito di un patrimonio mobiliare inferiore ad € 10.000 al 30.09.2022. La volontà dell'Amministrazione è quella di “raggiungere anche quelle famiglie con redditi medio-bassi, generalmente escluse da contributi e bonus statali, e ugualmente provate dalla situazione di crisi”.

La misura a sostegno della famiglia prevede l'erogazione di contributi per risparmio energetico, mutuo prima casa, bollette (contributo riservato agli ISEE tra € 12.000 e € 28.000), nido d'infanzia, spese scolastiche, corsi e laboratori artistico-culturali e sportivi.



Requisiti per l'accesso ai contributi: ISEE 2022 inferiore o uguale a € 28.000,00; Disponibilità economiche (c/c postali, bancari, depositi, fondi, ecc.) non superiori ad € 10.000,00 al 30.09.2022



Le domande, corredate di tutti gli allegati necessari, possono essere presentate all'ufficio URP del Comune di San Giovanni in Marignano a partire da martedì 15 novembre ed entro le ore 12 di venerdì 16 dicembre 2022. Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune: https://comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it/.



Si informa che, come stabilito con Delibera di Giunta n. 123 dell'19 ottobre 2022, la valutazione delle domande e l'erogazione dei contributi agli aventi diritto avverrà «man mano che le domande medesime sono consegnate all'ente, procedendo in base all'ordine di protocollazione», e che «i contributi saranno assegnati agli aventi diritto sino all’esaurimento delle risorse disponibili in base alla data di presentazione della domanda».



L'Amministrazione Comunale sottolinea: "La manovra attuale ammonta a circa 61 mila euro, per un totale di 115 mila euro investiti nel corso del 2022, a dimostrazione della particolare attenzione di San Giovanni per i cittadini in situazioni di fragilità. Obiettivo Famiglia, lo strumento studiato dai Servizi Sociali in occasione della pandemia, sa interpretare ogni momento nei suoi elementi più critici per poter entrare nelle case e nelle vite di chi davvero sta vivendo una situazione di precarietà: in questo modo cerchiamo di farci trovare sempre pronti e vicini alle famiglie".