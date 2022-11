Judo: oro per Morgana De Paoli nel Gp Cadetti di Policoro

Sport

Riccione

| 14:26 - 15 Novembre 2022

Dima Halich e Morgana De Paoli.



Gli atleti della sezione Judo della Polisportiva Riccione sono stati impegnati in una lunga e faticosa trasferta a Policoro, località marina in provincia di Matera, dove si è disputato il GP Cadetti U18 e Juniores U21 Fijlkam. Morgana De Paoli, atleta di punta della sezione, si è riproposta in gara dopo 3 mesi dai Mondiali Under 18 disputati in agosto a Sarajevo. La riccionese ha disputato tre incontri tutti vinti prima del limite, con la finale contro la cosentina Claudia Cannataro particolarmente impegnativa: la calabrese, infatti, insieme a Morgana è fra le atlete più competitive a livello nazionale.



Anche per l’atleta di origini ucraine, momentaneamente romagnolo di adozione, Dmytro Halich (detto Dima) lo scoglio è stato affrontare un atleta cosentino. Il giovane Dima purtroppo non è riuscito a superare il primo turno in una categoria di peso molto complicata e affollata di atleti di alto livello.



“Morgana ha confermato la sua supremazia fra le Under 18 - spiega il direttore tecnico della Sezione judo, Maestro Giuseppe Longo -. Adesso stiamo preparando il suo primo Campionato Assoluto che si terrà il 10 dicembre, mentre il prossimo week end parteciperà al Campionato Italiano a squadre miste con la forte società sportiva Accademia Torino. Dima sta soffrendo il passaggio ad una nuova categoria di peso. Anche con lui stiamo sviluppando un lavoro mirato a renderlo competitivo anche nei 73 kg, categoria dove soffre soprattutto la forza fisica degli atleti più maturi”.