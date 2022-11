Al Romagna Shopping Valley un grande villaggio di Natale, con una maxi cassetta delle letterine

Eventi

Savignano sul rubicone

| 14:06 - 15 Novembre 2022

Un Babbo Natale gigante emerge dal terreno nelle installazioni del villaggio di Natale del Romagna Shopping Valley.





Al Romagna Shopping Valley il profumo e la magia del Natale sono già nell'aria. Lo spazio esterno del grande centro commerciale è pronto ad accogliere i visitatori per offrire spazi ludici e magici accompagnando in questo modo lo shopping natalizio dal 26 novembre all'8 di gennaio. Il Christmas Village sarà un tripudio di colori, suoni e luci ma anche di divertimento, sogno e fiaba. Un bosco incantato con elfi, folletti, maghi, sfere e carrelli giganti, soldatini e tanto altro. Oltre al tradizionale spazio dedicato a Babbo Natale, con la possibilità di lasciare una lettera direttamente in una maxi cassetta della posta, i visitatori potranno lasciarsi incantare dalle straordinarie installazioni che si trasformeranno in speciali "Selfie Station" per poter immortalare la visita al Villaggio.



Non sarebbe Natale senza i doni e il Christmas Village darà la possibilità ai visitatori di tornare a casa con speciali regali a tema. I momenti passati al Villaggio renderanno ancor più speciale un periodo dell'anno dedicato alla magica atmosfera delle Feste. Il Christmas Village, con la direzione artistica di Andrea Prada, è realizzato in collaborazione con con Radio Bruno, Marlù Gioielli e Vivai Bilancioni.