Rimini, un appuntamento dedicato all'Erbario della Biblioteca Gambalunga

Attualità

Rimini

| 13:33 - 15 Novembre 2022

Patrizia Farfaneti Ghetti.



Giovedì 17 novembre (alle 17), ultimo appuntamento con “Voci dai fondi. La Biblioteca raccontata”. La rassegna dedicata alla presentazione di studi e ricerche su esemplari e documenti conservati nelle collezioni della Biblioteca Gambalunga, giunta alla sua terza edizione, si conclude con la conferenza di Patrizia Farfaneti Ghetti, titolare della Farmacia San Michele, che presenterà i risultati delle sue ricerche sull’Erbario di metà Quattrocento conservato presso la Gambalunga. L’erbario della biblioteca Gambalunga di Rimini è inserito in un codice cartaceo miscellaneo, che contiene molti scritti di più mani: regole di flebotomia, ricette di medicamenti, un trattato di astrologia, “secreti” medicinali, formule magiche, esorcismi, un antidotario e per finire anche informazioni utili a chi si reca in pellegrinaggio a Roma. Il prezioso codice con le sue 101 miniature di piante (99 di specie differenti) è il più ampio e più ricco di notizie fra gli erbari coevi.



Una nota interna menziona Consalvo Cavalieri, forse il medico che lo possedeva e che, si ipotizza, fosse un ebreo fuggito dalla Spagna, la lingua in cui è scritto è infatti spagnoleggiante. Il manoscritto gambalunghiano, suggestiva testimonianza dell’antica pratica medica, doveva essere certamente un libro d’uso come ci raccontano le macchie presenti su diverse pagine provocate probabilmente dalle sostanze preparate tenendo il ricettario a portata di mano per una veloce consultazione. I disegni delle piante sono quasi didascalici anche se sono ancora presenti nell’erbario esseri favolosi, allegorici e pittoreschi, ma essi sono tutti confinati alla radice, parte più nascosta e misteriosa dell’erba.



La rassegna Voci dai fondi, vuole essere occasione per far conoscere il prezioso patrimonio storico-bibliografico della biblioteca e al tempo stesso valorizzare le attività di studio dei ricercatori, in quello scambio fecondo tra patrimonio e ricerca che rinnova valore alla nostra eredità culturale.