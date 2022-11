Film sui migranti in tour farà tappa a Rimini, ospite il regista Olmo Parenti

Attualità

Rimini

| 13:29 - 15 Novembre 2022

Una scena del film - Foto Ansa.





Farà tappa a Rimini, giovedì 17 novembre, la presentazione del docufilm “One Day, One Day” del regista Olmo Parenti. Sarà dunque il contrasto allo sfruttamento lavorativo, e le possibili sinergie per l’integrazione dei migranti, il centro di una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione, alla formazione e alla informazione.



La giornata inizierà con i laboratori tematici che si terranno dalle ore 14.30 alle 17.30 nella sala dell'"Oratorio degli Artisti" in via dei Cavalieri n.12; un pomeriggio di formazione partecipata (operatori dei progetti SAI Sistema Accoglienza e Integrazione del Ministero dell'Interno, CAS, progetti OLS, Sindacati, Direzione territoriale del Lavoro, funzionari pubblici e personale delle associazioni) finalizzato a sperimentare la presa in carico congiunta, fare emergere i bisogni, criticità, esigenze formative nell'ambito del grave sfruttamento lavorativo.



Seguirà alle ore 20.30 presso il Cinema Tiberio di Rimini la proiezione del docufilm "One Day One Day" (ingresso gratuito); la proiezione sarà anticipata da un saluto del regista.

Il film, diretto dal regista Olmo Parenti e coprodotto dal collettivo "A Thing By", dalla community "Will Media" e tratta della vita dei migranti clandestini a cui è negato asilo politico e che vivono nel nostro Paese sfruttati per lavorare nei campi.



La giornata è organizzata dal progetto Oltre la Strada Rimini, insieme ai partner del progetto Diagrammi (Oim, Terra, Adir, Flai-CGIL), del progetto Sipla (Cidas) e l'associazione Rumori Sinistri.