Tour Music Fest: ecco i 36 artisti in gara a San Marino

13:07 - 15 Novembre 2022





Sono 36 gli artisti chiamati a rappresentare l'Emilia-Romagna all'evento diffuso che dal 22 al 27 novembre festeggerà nella Repubblica di San Marino i 15 anni del 'Tour Music Fest', contest europeo della musica emergente che dal 2007 "incuba il valore artistico e culturale alla musica del futuro". L'edizione 2022 vedrà protagonisti artisti dell'Emilia-Romagna in grado di raccontare la varietà e il panorama artistico della regione e che, sul palco del Tmf, si contenderanno il titolo di migliori proposte musicali emergenti. Alice Spinelli, djmenca, Dark White, Vsa051, Nicole, Cameron, 3Oncer, Tancredi e Damiano Coralli, Enrico Pelliconi, Filippo, Moses, Sergio Fornaciari e Sgrò di Bologna, Joe Vannini, Giulia Marta Petronelli di Ferrara, Mace, Vane e Alessandro Lani di Forlì-Cesena, Elia, Real Cozz, Gabriel Parazza, Giulia e Lyuk di Modena, Ruben Mercado e Andrea Tebaldi di Parma, Djomi, Y0, CousCous a colazione, Overnaut, Rachel & Martino di Loyal di Ravenna, Kuspide e El'Isa di Reggio Emilia, Marco-gil, Salvatore e Michele Fraternali di Novafeltria avranno modo di mostrare il loro talento musicale in una settimana di full immersion musicale che li vedrà coinvolti in spettacoli, concerti, masterclass.



E ancora djset, jam session e talk per una staffetta di appuntamenti con artisti e professionisti del settore come Mogol, Ensi, Boosta dei Subsonica, Kara DioGuardi, ex giudice di American Idol, Paola Folli, Mazay DJ, Giuseppe Barbera, Massimo Satta, Franco Fussi, i coach di Berklee College of Music e altri professionisti che si alterneranno come formatori e in veste di giudici durante le finali del Tour Music Fest.