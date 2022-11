Rimini, un protocollo per controllare i cantieri delle opere finanziate dal Pnrr

Attualità

Rimini

| 12:54 - 15 Novembre 2022

Al centro il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi e il prefetto Giuseppe Forlenza.



Questa mattina (martedì 15 novembre) in prefettura è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la provincia di Rimini e la Guardia di Finanza che ha lo scopo di rendere quanto più efficace il sistema di monitoraggio e di vigilanza delle opere, in corso di realizzazione, finanziate con le risorse del Pnrr.



Il protocollo, firmato dal presidente della orovincia di Rimini Riziero Santi e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Alessandro Coscarelli, alla presenza del prefetto Giuseppe Forlenza, prevede un tempestivo e periodico flusso informativo alla Guardia di Finanza dei dati di sintesi di ciascun investimento e intervento infrastrutturale e dei relativi progetti esecutivi, gestiti dalla provincia, che saranno utilizzati per pianificare eventuali attività di accertamento e controllo.



“I fondi di Next Generation Ue e del Pnrr – dichiara il presidente della provincia Riziero Santi – sono risorse indispensabili per il nostro Paese e, proprio per questo, abbiamo il dovere di fare le cose per bene. A tal fine è decisiva la collaborazione istituzionale a tutti i livelli. Questo protocollo con Guardia di Finanza, nel testimoniare una sinergia e una collaborazione istituzionale concrete, tutela la correttezza delle procedure, previene e contrasta eventuali distorsioni e infiltrazioni, ponendosi come un presidio di legalità e trasparenza per tutto il nostro territorio”.