Misano, rimborso abbonamenti treni e autobus tramite 'fondo idrocarburi': ecco le modalità

Misano Adriatico

| 12:40 - 15 Novembre 2022

Bus Start Romagna.



La regione Emilia-Romagna ha confermato la proroga dell'agevolazione per i residenti nei comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi, che hanno acquistato un abbonamento annuale del trasporto pubblico (treno o autobus).



A partire da oggi (martedì 15 novembre) e fino al 14 gennaio 2023, è possibile richiedere il rimborso degli abbonamenti acquistati dal 1° agosto 2022 fino al 30 novembre 2022.



Per gli abbonamenti acquistati successivamente, sarà possibile presentare richiesta nei prossimi mesi.



Per i residenti del comune di Misano Adriatico il rimborso è pari al 30% del costo sostenuto. La richiesta deve essere presentata all'azienda di trasporto che ha emesso l'abbonamento.



Per gli abbonamenti emessi da Start Romagna è possibile chiedere il rimborso esclusivamente via Internet (al seguente link: https://www.startromagna.it/rimborso-idrocarburi/), compilando il modulo di richiesta e indicando l’IBAN del conto su cui si desidera ricevere l’accredito del bonifico del rimborso.



Per gli abbonamenti emessi da Trenitalia Tper il rimborso può essere richiesto compilando l’apposito modulo direttamente sul portale, oppure inviandolo inf ormato pdf all’indirizzo email rimborsi.idrocarburi@trenitaliatper.it (per informazioni e modulo: https://www.trenitaliatper.it/s/rimborso-idrocarburi?language=it).