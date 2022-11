Inquinamento della costa e del mare: esperti a confronto a Rimini

Attualità

12:27 - 15 Novembre 2022

Il progetto di capitalizzazione europeo Resistance (Raising awarenESs of MarItime Spatial planning imporTANCE) del programma Interreg Italia-Croazia (programma di cooperazione transfrontaliera co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale FESR) è un esempio di collaborazione con l’obiettivo di escogitare soluzioni comuni volte alla prosperità e alla crescita blu nell’area adriatica. In particolare, Resistance si concentra sulle problematiche e le sfide legate alla pianificazione spaziale marittima. La capitalizzazione del progetto sarà generata dalla condivisione all’interno di un cluster formato da partner che hanno partecipato a differenti progetti della scorsa programmazione, delle conoscenze e dei dati raccolti dai 7 progetti conclusi: ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS ed ML-REPAIR.



Fondazione Cetacea (partner del progetto insieme a Regione Emilia Romagna, Università di Venezia, Università di Ferrara e i croati Municipality of Podstrana, Zdravi Grad, National Park Kornati, SEA AND KARST) ha organizzato lo scorso 11 novembre presso la Palazzina del Turismo di Rimini il Convegno di medio periodo del progetto, dove i progetti capitalizzati all’interno del Cluster sono stati raccontati dagli esperti invitati dai partner provenienti da entrambe le sponde dell’Adriatico. Il convegno dal titolo “Inquinamento costiero e marino correlato a pesca, attività interne e marittime” ha ottenuto il patrocinio del Comune di Rimini: madrina dell’iniziativa l’assessora all’ambiente Anna Montini. Un’importante giornata di lavoro e di networking dove sono state condivise esperienze volte alla tutela del nostro mare dalle minacce antropiche e sviluppate idee da proporre nella prossima programmazione europea per continuare il lavoro condiviso con i nostri vicini croati volto alla conservazione del nostro bene più prezioso: il mare Adriatico.



Tra i progetti presentati, diversi hanno trattato il tema dell’inquinamento marino sotto diversi punti di vista: il problema dei rifiuti marini e le campagne Fishing For Litter con il coinvolgimento dei pescatori (De Fish Gear, ML Repair, MARLESS); lo studio e la mappatura dei rifiuti marini e delle microplastiche attraverso strumenti informatici ad uso dei cittadini per coinvolgerli nella raccolta dati (Net4mPlastics); la sperimentazione di sistemi di miticoltura ecosostenibili da parte della Coop MARE di Cattolica; la gestione “green” dei piccoli porti turistici (ECOMAP) e infine lo studio dell’impatto dell’inquinamento acustico prodotto dalle attività di pesca nello studio congiunto del CNR ISMAR di Venezia insieme a Fondazione Cetacea (SOUNDSCAPE e SATURN H2020). Il Parco delle Kornati ha presentato le azioni di piantumazione delle posidonia oceanica messe in campo dal progetto SASPAS.